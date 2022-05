Eliezer - reprodução de vídeo

Publicado 21/05/2022 10:46

Eliezer, ex-participante do BBB 22, foi surpreendido por uma fã nesta sexta-feira (20). Juliana Caldeira decidiu tatuar uma homenagem ao brother e foi até Volta Redonda, cidade onde ele mora, para mostrar o que havia feito. Com muita simpatia, Eli comemorou a visita da fã e postou imagens da tattoo.

Nos stories, Eliezer compartilhou vídeos e fotos da tatuagem feita por ela: um porquinho idêntico ao que ele também tem no braço. Além da reprodução, Juliana também eternizou a assinatura do brother logo abaixo do desenho. “Não sei nem o que dizer. Amei demais! Obrigado pelo carinho”, escreveu ele.



Esta não é a primeira vez que uma fã decide prestar uma homenagem desse tipo ao designer, que ficou em quarto lugar no programa. Em um encontro promovido por ele no shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, outra mulher pediu para que o ex-BBB autografasse seu braço e prometeu que tatuaria a assinatura.