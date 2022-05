Austin St. John, o - Reprodução

Austin St. John, o Reprodução

Publicado 21/05/2022 14:26

O ator Austin St. John, conhecido por ser o "Power Ranger" vermelho da série original, foi preso nesta quinta-feira (19), nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, ele é acusado de fraudar, aproximadamente, R$ 17 milhões no auxílio covid, por meio 16 empréstimos ilegais.

fotogaleria

A prisão de St. John, com outras 17 pessoas, foi anunciada pelo Departamento de Justiça americano nesta quarta-feira (18). De acordo com a revista Entertainment Weekly, o grupo é suspeito de ter conseguido burlar um programa governamental de auxílio a pequenos negócios durante a pandemia. A prisão de St. John, com outras 17 pessoas, foi anunciada pelo Departamento de Justiça americano nesta quarta-feira (18). De acordo com a revista Entertainment Weekly, o grupo é suspeito de ter conseguido burlar um programa governamental de auxílio a pequenos negócios durante a pandemia.

O dinheiro roubado teria sido gasto em compras pessoais e, caso sejam condenados, os envolvidos no esquema podem enfrentar até 20 anos de prisão. Diante das acusações, a equipe do ator publicou, no Instagram, uma nota alegando que Austin seria inocente.

"A acusação detalhada hoje é preenchida por uma multidão de indivíduos – a maioria dos quais Austin não tem conhecimento e nunca conheceu ou interagiu. É de nosso entendimento que Austin colocou sua fé, reputação e finanças nas mãos de terceiros cujos objetivos eram egocêntricos e, em última análise, manipularam e traíram sua confiança", disse o post.



Austin é conhecido por estrelar a primeira versão do programa infantil "Power Rangers", no começo dos anos 90. Na época, o ator interpretava o líder da equipe, o Ranger Vermelho Jason Lee Scott. Desde então, St. John se atrela à imagem do personagem e usa a identidade em suas redes sociais. Ele ainda retornou à franquia em participações especiais, e até interpretou o Ranger Dourado em versões mais recentes.