Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança, de 1977, está no Disney fotos Divulgação / Disney

Publicado 25/05/2022 07:00

Rio - Nesta quarta-feira, 25 de maio, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd ou Dia do Orgulho Geek! Se durante muito tempo estes termos tiveram um tom pejorativo, atualmente isso não é mais verdade. Os nerds se tornaram pop e ganharam até uma data pra chamar de sua.

Hoje também é comemorado o Dia da Toalha, em uma referência à série de livros "O Guia dos Mochileiros das Galáxias", do autor Douglas Adams, que morreu em 11 maio de 2001. Na obra, o protagonista Arthur Dent escapa do fim do mundo levando apenas uma toalha, que é considerado um dos itens mais importantes para um mochileiro interestelar.

A comemoração do Orgulho Nerd começou a ser formar quando os fãs do autor quiseram homenageá-lo por sua morte, mas não conseguiam entrar em consenso sobre a data em que deveria ser feita a homenagem. Foi estabelecido, então, que a comemoração seria duas semanas após a morte do escritor, no dia 25 de maio. A data ganhou força em 2006, quando fãs de "Star Wars" perceberam que, neste mesmo dia, em 1977, estreava "Star Wars: Episódio IV — Uma Nova Esperança". Com isso, a celebração deixou de ser apenas para os admiradores de Douglas Adams e virou uma comemoração de toda a comunidade geek.

Em todo o mundo, várias atividades acontecem neste dia. No Brasil, os canais fechados e as plataformas de streaming costumam comemorar a data com uma programação especial.

Programação Telecine

Inspirado na obra de Stephen King, o suspense "Doutor Sono" abre a seleção do Telecine Premium às 17h20, com Ewan McGregor, Kyliegh Curran e Rebecca Ferguson. Na sequência, um grupo inusitado e poderoso de mulheres invade o canal às 20h: Em "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa", as cinco se unem para defender Gotham de um vilão perigoso. Com sua risada inconfundível e assustadora, o "Coringa" de Joaquin Phoenix é destaque às 22h. Depois, à 0h10, criaturas se misturam em "Godzilla II: Rei dos Monstros", trama que se passa cinco anos após "Godzilla" (2014).

O Telecine Action também tem maratona e começa em grande estilo às 12h15, com Arnold Schwarzenegger e "O Exterminador do Futuro", relíquia dos anos 1980. Às 14h10, David Harbour é "Hellboy", produção de 2019 que leva o personagem dos quadrinhos para os cinemas. Quarto filme da franquia, "Transformers: A Era da Extinção" agita o especial às 16h15. Já às 19h, o Telecine Action mergulha nas aventuras de "O Hobbit - Uma Jornada Inesperada", primeiro longa da trilogia.



O especial continua às 22h, com Scarlett Johansson se transformando completamente em "A Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell". E no clima dos games, às 23h50 tem "Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos".

Programação SYFY

O canal terá uma programação especial nesta quarta-feira, que se inicia às 7h40 com o clássico "De Volta Para o Futuro 3". Sucessos como "Jurassic Park: Mundo Perdido", "Jurassic Park 3", "Resident Evil 2: Apocalipse", "Doom: Aniquilação", entre outros, também estão na grade.

Programação Disney+

Star Wars: Toda a saga de George Lucas, desde a produção que deu origem ao Dia do Orgulho Nerd, "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" (1977), até o filme mais recente, "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão Skywalker" (2019), estão por lá.

Universo Cinematográfico Marvel: As aventuras do "Homem de Ferro" (Robert Downey Jr), "Capitão América" (Chris Evans), "Homem Aranha" (Tom Holland), "Feiticeira Escarlate" (Elizabeth Olsen), "Doutor Estranho" (Benedict Cumberbatch), entre outros vingadores, estão em um catálogo exclusivo da plataforma, disponibilizados em ordem cronológica, de lançamento e de fases Marvel.

X-Men: Outra boa opção para comemorar o Dia do Orgulho Nerd em grande estilo é mergulhar de cabeça em todos os filmes do universo mutante "X-Men". Todos os filmes, desde o primeiro "X-Men - O Filme" (2000), passando pelas produções do "Wolverine", papel que marcou a carreira de Hugh Jackmann, como o "X-Men Origins Wolverine" (2009), até a mais recente produção da saga, "Os Novos Mutantes" (2020), estão na plataforma.