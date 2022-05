Adriana Calcanhotto - Leonardo Aversa

Publicado 24/05/2022 18:30

Rio - O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) realiza mais um evento em parceria com o King's College London nesta quarta-feira. A partir das 11h, Adriana Calcanhotto se reúne com pesquisadores e artistas para discutir o papel da música na cultura brasileira, relembrando o legado da Semana de Arte Moderna de 1922, que completou 100 anos em fevereiro.

Organizado pelo Núcleo de Cultura e Relações Internacionais do Cebri, o evento será transmitido ao vivo pelo canal de YouTube da instituição. Além da cantora e compositora, o debate ainda terá a participação do professor da USP e música José Miguel Wisnik, do crítico Paulo Sergio Duarte e de Manoel Corrêa do Lago, que é membro Academia Brasileira de Música.

Enquanto isso, a ex-diretora da Casa França-Brasil, Evangelina Seiler, fica responsável pela moderação do debate. O ex-Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Marcos Azambuja, fará a abertura do evento ao lado de Vinicius Carvalho, diretor do Brazil Institute do King's College.