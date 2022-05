O cantor Ferrugem e o grupo de reggae Ponto de Equilíbrio agitam o fim de semana dos cariocas - Reprodução/Instagram/Divulgação

Publicado 27/05/2022 00:00

Rio - Para os cariocas que são fãs de música, o que não falta é programação boa para o fim de semana. A Maratona da Alegria, organizada pela FM O Dia, está de volta após dois anos de longa espera, com atrações que vão do forró ao pagode, passando pelo funk, na Praça da Apoteose. Enquanto isso, o icônico Bob Marley será homenageado em um festival no Vivo Rio, na Zona Sul da cidade, com a participação de duas bandas internacionais.

Festa na Apoteose

Neste sábado, a 11ª edição da Maratona da Alegria marca o grande retorno do festival ao lugar onde tudo começou: a Praça da Apoteose, na Marquês de Sapucaí. Artistas como Wesley Safadão, Ludmilla, Leo Santana e Ferrugem se dividem em dois palcos principais montados para garantir 12 horas seguidas de música, no evento previsto para ter início às 15h30. A expectativa para a festa é tanta que os ingressos, vendidos a partir de R$ 45, já estão esgotados há duas semanas.

"Minha expectativa é a maior de todas! Fazer show no Rio é sempre um aperto gostoso no peito porque o público responde com muita animação", declara o cantor Ferrugem. "E também é porque estou em casa, amigos vão ao show... Curto também porque vejo se a galera está ligada nas músicas novas e como está a vibração nos hits mais antigos. É bom demais", completa ele, que já adianta um show com "muito samba pra galera".

Já o baiano Leo Santana diz que a Maratona deste ano será ainda mais marcante por ser a primeira edição desde o início da pandemia do coronavírus. "Tudo o que está rolando depois desses anos de pandemia tem um gostinho mais especial. A gente está com aquela vontade de se reunir e fazer a alegria juntos, já que ficamos tanto tempo longe. Este ano tem esse diferencial. Todo mundo com mais vontade de curtir", afirma o artista, que promete um repertório cheio de hits e "pronto para agradar a todos os gostos".

Tributo a Bob Marley

Hoje, o reggae domina o palco do Vivo Rio, no Aterro do Flamengo, a partir das 22h30, com uma noite em homenagem a um dos maiores artistas do gênero de todos os tempos, Bob Marley. Completando 30 anos em 2022, o festival Tribo de Marley reúne os grupos Ponto de Equilíbrio, Steel Pulse e Groundation para celebrar o legado do jamaicano.

Tecladista da única banda brasileira a se apresentar, Tiago Caetano conta um pouco do que a carioca Ponto de Equilíbrio preparou para a abertura do evento: "O público pode esperar um repertório explosivo e quente, incluindo nossos maiores hits e também as novidades dos últimos lançamentos; com certeza será uma noite pra dançar muito reggae", diz.

Conhecidos por abrir diversos shows de Bob Marley na década de 70, os integrantes da banda Steel Pulse chegam ao Rio com a turnê do álbum mais recente do grupo britânico. "Estou bem confiante de que a recepção dos fãs cariocas será muito boa. Fizemos três shows até agora, em Brasília, Salvador e Florianópolis, e por mais que tenha amado todas as cidades, não parece que chegamos no Brasil até passarmos pelo Rio. A energia é muito diferente de qualquer lugar em que já estive", comenta o vocalista David Hinds.

Programação para o fim de semana

Tribo de Marley

No Vivo Rio, hoje, 27 de maio de 2022;

Abertura dos portões: 21h;

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo;

Ingressos à venda a partir de R$ 123,50, disponíveis na plataforma Sympla

Classificação: 18 anos.

Maratona da Alegria

Na Praça da Apoteose, dia 28 de maio de 2022;

Abertura dos portões: 15h;

Endereço: R. Marquês de Sapucaí, 36 - Santo Cristo;

Classificação: 18 anos.