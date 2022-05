Banda britânica McFly está realizando turnê no Brasil - Reprodução

Banda britânica McFly está realizando turnê no BrasilReprodução

Publicado 25/05/2022 19:11

Os quatro integrantes do McFly, que estão em turnê pelo Brasil, se renderam à música que bombou nas últimas semanas. Durante o penúltimo show da banda no país, nesta terça-feira (24), os artistas soltaram o rebolado ao som do hit "Desenrola Bate Joga de Ladin", do rapper L7nnon e enlouqueceram o público.

Danny dançando desenrola, bate e joga de ladinho



Tudo pra mim esse show do Mcfly pic.twitter.com/6z14oXeavs — wild and young Jones (@atleastlets) May 25, 2022

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, Tom Fletcher, Harry Judd e Danny Jones reproduzem a famosa coreografia no palco, em Ribeirão Preto. Os integrantes da banda britânica aprenderam a dancinha quando foram entrevistados pela influenciadora Nah Cardoso, em São Paulo.

Para entrarem no clima do Brasil, a banda mergulhou na realidade dos fãs. Ao anunciarem a turnê pelo país, em fevereiro, o grupo usou uma série de memes brasileiros e levou os internautas à loucura. Após realizarem shows em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Ribeirão Preto, o McFly encerra a sequência de apresentações nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro.