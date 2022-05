Claudia Leitte grava DVD com participações de Juliette, Lucy Alves e Thiaguinho

Rio - Claudia Leitte gravou, na noite desta quarta-feira, o DVD "Prainha da Claudinha", em um condomínio de luxo em São Paulo. O projeto, que conta com quatro músicas inéditas, contou com as participações de Juliette, Lucy Alves e Thiaguinho.

"A energia que tem na #PrainhaDaClaudinha é uma coisa inexplicável! A gente compõe uma atmosfera com clima praiano (mesmo quando o local não tem praia), o palco é coberto de areia, a iluminação acompanha o pôr do sol… A Prainha é algo que aflora um pouco do meu 'lado B' artístico, mais íntimo, mais centrado, mas ainda assim numa vibe dançante e positiva", escreveu a cantora nas redes sociais.

A gravação do DVD é uma forma de comemorar os 20 anos de carreira da cantora. Claudia Leitte começou o ano com a turnê "CLBRA". Em fevereiro, ela lançou o single "De Passagem" e, em abril, foi a primeira brasileira a se apresentar em um palco da Disney, no Epcot International Flower & Garden Festival, em Orlando.

