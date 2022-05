Giulia Be - fotos Divulgação

Publicado 28/05/2022 07:00

Rio - Quem nunca usou a internet para descobrir informações do crush? A cantora Giulia Be assume em seu novo single, "FBI", o estilo Sherlock Holmes para confirmar suas suspeitas em torno de um novo romance. A canção, a primeira em português divulgada em 2022, traz o gaslighting [uma forma de manipulação psicológica] para os holofotes.

O novo single de Giulia Be é foi escrito em parceria com seu irmão, André, e descreve um episódio similar ao que a cantora enfrentou em sua vida pessoal. "Eu acho que 'FBI' foi a nossa maneira de abordar esse assunto de uma forma leve. Têm muitas coisas na letra. Por exemplo, uma das coisas mais comuns é uma pessoa dizer 'minha ex é louca' e usar essa palavra para desacreditar o outro. Nessa música eu falo: 'mas eu nunca fui louca', trazendo de volta a validação de que eu não estava falando nada inventado, mas relatando fatos", explica.

A artista ressalta que o hit não é sobre rivalidade feminina. "Eu queria deixar bem claro que a música não é sobre a outra, mas sobre retomar o nosso poder e rir da situação. É falar que fui trouxa mesmo, mas nunca louca", diz, aos risos.

Processo de criação



Abordando um tema recorrente nos últimos tempos como o gaslighting, a cantora afirma que não pensou no impacto de tratar do assunto, mas espera que a nova canção faça com que as pessoas superem o problema de uma forma tranquila.

"Quando estou escrevendo eu não penso em que referências eu posso trazer, mas falar do meu ponto de vista e de um lugar que é meu. Isso é recorrente com as minhas músicas, eu acabo escrevendo coisas que depois eu vou entender que tiveram algum efeito. Muitas das minhas letras, como é o caso de 'FBI', sou eu tentando passar força para mim mesma. Essa música foi uma forma de ressignificar essa situação da minha vida, saber dar risada e tratar a questão de maneira leve. Eu espero que ela consiga fazer isso com outras pessoas. Mas quando eu estava escrevendo, eu só estava jogando fatos no papel, conta.



O novo projeto conta com a direção de Giovanni Bianco, conhecido por trabalhar com grandes nomes da indústria musical, entre eles, Madonna e Anitta. "O clipe foi gravado quase em plano sequência, comigo passeando por uma casa misteriosa em busca dessa pessoa que a gente não sabe quem é. Têm momentos de dança e lúdicos, várias coisas doidas acontecendo e que vão contando a história. O clipe começa comigo saindo de um carro de polícia capotado, o que não deixa de ser a minha vida amorosa. É uma metáfora", brinca.



Mercado Internacional



Com canções lançadas em português, espanhol e inglês, a cantora admite que é motivada pelos desafios e que a ida os Estados Unidos, onde trabalhou em novas composições, foi um passo para alcançar novos objetivos.

"Eu escrevo todas as minhas músicas, então compor em outros idiomas é sempre um aprendizado e trabalhar com pessoas que eu admiro é sempre muito animador. Eu escrevi uma música com o Diplo, em Los Angeles, e a troca de experiência é impactante. Desde o começo da minha carreira, a primeira música que lancei foi 'Too Bad', que é em inglês, sempre foi algo que fez parte da minha identidade como artista. O meu objetivo maior é conseguir ter a liberdade de me expressar em todas essas línguas e ser ouvida por tanta gente maravilhosa que apoia o meu trabalho. É uma benção e um desafio."



Parceria com Toquinho



Giulia Be foi convidada a participar de um álbum de Toquinho. O contato com o veterano começou depois que ela divulgou um vídeo dançando a música "Comerte Entera", do rapper C. Tangana em parceria com Toquinho.

"Foi muito surreal. Um ano depois, ele me enviou uma mensagem falando de um projeto. Ele me contou que está preparando um álbum e convidando outros artistas para regravarem os sucessos dele com novos arranjos. Eu fui uma das artistas convidadas e foi uma honra o ter conhecido. O cara é uma lenda e uma das pessoas mais humildes que eu conheci. É muito doido encontrar essas semelhanças no processo artístico", entrega.

A artista revela outros grandes artistas brasileiros com quem sonha em criar novas parceiras musicais. "Eu fiz uma versão de 'Eu Te Devoro', para o Prêmio UBC no ano passado, que é a música do Djavan. Eu tenho muita vontade de entrar em estúdio com ele. A Marisa Monte seria um sonho também, porque eu sou muito fã dessa mulher e admiro tudo o que ela representa para a música brasileira. O Carlinhos Brown, nós estivemos juntos no 'Grammy', e estamos para entrar em estúdio juntos... quem não quer batucar qualquer coisa com Carlinhos Brown?", brinca.

'Depois do Universo'

Em paralelo com a carreira musical, Giulia Be aguarda o lançamento do filme "Depois do Universo", que protagoniza ao lado de Henry Zaga. No drama romântico, a artista interpreta Nina, uma jovem pianista que enfrenta o lúpus, uma doença autoimune. "Foi o maior desafio da minha vida. Mais de 100 garotas fizeram o teste para o filme, mas eu sentia que a Nina fazia parte da minha história. Eu participei da composição da trilha sonora e amei toda a experiência. É uma história conectada através da música", afirma.



Reportagem de Letícia Pessôa, estagiária sob supervisão de Tábata Uchoa