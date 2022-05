Z - Reprodução/Instagram

ZReprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 08:28

Rio - O cantor Gusttavo Lima fez uma live desabafando sobre as investigações envolvendo seus shows nesta segunda-feira. Enquanto o sertanejo comentava a situação, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, entrou na live para impedir o colega de dar explicações.

"Cara, quem tem que dar satisfação sou eu. Irmão, estou atravessando uma fase ruim. Sou seu irmão, não precisa se explicar. Joga para mim, irmão. Não tem nada a ver com você", disse o sertanejo para Gusttavo Lima. Após mais um momento, Zé Neto voltou a insistir: "Não precisa explicar nada".

Entenda a confusão

Tudo começou quando o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, resolveu criticar a Lei Rouanet e ainda por cima mandar uma indireta para a cantora Anitta. "Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente", disse o sertanejo durante um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, em no início de maio.

A declaração foi uma referência a tatuagem que Anitta tem no ânus. A fala de Zé Neto repercutiu nas redes sociais e ele afirmou que "não citou o nome de ninguém" e chegou a se desculpar dizendo que foi "infeliz" em sua manifestação.

Mas, a partir daí, começaram as especulações sobre o uso de verbas públicas de prefeituras para pagamento de shows de cantores sertanejos. O estopim foi quando no dia 25 de maio o Ministério Público de Roraima (MP-RR) abriu uma investigação sobre a contratação do cantor Gusttavo Lima na cidade de São Luiz pelo valor de R$ 800 mil.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município tem uma população de 8.232 pessoas. Dividindo o cachê pelo número de moradores, cada cidadão estaria pagando o valor de R$ 97 pelo show de Gusttavo Lima.

A partir disso, outras contratações de Gusttavo Lima começaram a ser investigadas. Existe a suspeita de que algumas cidades estariam desviando verbas de outros setores para o pagamento do cachê milionário do cantor.