Alcione comemora 50 anos de carreira com apresentação no Theatro Municipal do RioVinícius Mochizuki / Divulgação

Publicado 02/06/2022 12:57

Rio - A cantora Alcione vai comemorar os seus 50 anos de carreira em grande estilo. A Marrom se apresentará no palco do histórico Theatro Municipal, no Centro do Rio, no próximo domingo, às 19h. O espetáculo marca a gravação do novo DVD da artista e terá plateia formada apenas por convidados e coletivos de movimentos negros, mulheres e trabalhos filantrópicos de cerca de dez municípios.

Durante a apresentação, Alcione promete relembrar seus principais sucessos, celebrando o inesquecível meio século de dedicação e amor à música. O show conta com participações especiais da Banda do Sol, inseparável ao longo da carreira da artista, e de integrantes da Orquestra Maré do Amanhã. Dois grupos de bailarinos, entre clássicos e modernos, também estarão no palco prestigiando o show: a Cia Marcelo Chocolate e Sheila Aquino, e a Companhia Armazém Bistrô.

"O maior palco do Rio de Janeiro vai receber uma das maiores artistas do nosso país: a Alcione. E poder colaborar com a concretização deste momento, celebrando os 50 anos de carreira dessa magnífica cantora, que marcou tantas gerações, denota um momento único. Duas políticas públicas muito importantes dentro da nossa Secretaria, a Lei de Incentivo à Cultura e o Passaporte Cultural, estão atuando lado a lado para proporcionar uma experiência única a centenas de pessoas. É para isso que trabalhamos: democratizar o acesso à cultura em todo território fluminense", ressalta a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Comemorações

As comemorações pelos 50 anos de carreira de Alcione começaram no ano passado, com o lançamento do longa-metragem "O Samba é Primo do Jazz", um resumo biográfico que vem sendo apresentado em festivais de cinema e conta a história da intérprete maranhense que saiu de sua pequena São Luís para conquistar o mundo com o vozeirão inconfundível e uma personalidade marcante. Alcione fez escola, e todos os dias surgem novas "Alcioninhas" pelo país afora.

Este ano, além de diversos shows pelo país, Alcione já tem agendadas apresentações também pela Europa: Dia 12 de junho em Londres; 14de junho no Coliseu dos Recreios, em Lisboa; 15 de junho no Coliseu do Porto; 16 de junho no Centro de Artes de Águeda e em 27 de junho, no Festival do Funchal.

Uma outra novidade, já está em fase final de produção, é o espetáculo intitulado "Marrom, o Musical". Idealizado por Jô Santana, escrito e dirigido por Miguel Falabella, a peça está programada para estrear em São Paulo durante o mês de agosto.