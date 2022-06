Museu do Amanhã - Divulgação

Publicado 02/06/2022 18:39

Rio - O Museu do Amanhã preparou uma programação especial para a Semana do Meio Ambiente, que acontecerá simultaneamente à Rio2030, de 4 a 11 de junho. A agenda cultural tem como objetivo proporcionar a troca entre especialistas, comunidades e sociedade civil sobre a construção de um futuro mais sustentável para todos, onde ser humano e natureza são vistos como peças interligadas.

As atividades começam nos dias 4 e 5 de junho com a feira "Fruturos", composta por produtos amazônicos, incluindo alimentos, artesanatos e vestimentas. Nos dias 8, 10 e 11 de junho, o Museu do Amanhã realiza, em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), dentro da mobilização Rio2030, os "Diálogos Ambientais". A atração traz uma série de encontros para debater os principais desafios do uso de recursos naturais e da recuperação de ecossistemas na próxima década.



Outra atividade que integra a programação será a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo programa de residência "Cidade Floresta", projeto especulativo realizado pelo Laboratório de Atividades do Museu do Amanhã (LAA), que aproxima a cidade da floresta, imaginando ambos como ecossistemas complexos, colaborativos e comunicativos. Entre os dias 8 e 11 de junho, estarão expostas no Museu obras elaboradas pelos participantes que vão de performances artísticas a produções audiovisuais.