Bianca Andrade rebate críticas ao seu planejamento de conteúdoReprodução

Publicado 02/06/2022 17:46 | Atualizado 02/06/2022 17:48

Bianca Andrade tem dado o que falar! A Boca Rosa viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (1º), após compartilhar no Instagram, durante uma reunião, seu planejamento estratégico para os stories. Em poucas horas, as imagens geraram críticas, admiradores e debates sobre o trabalho dos influenciadores e a produção de conteúdo para a internet. A empresária e mamãe de Cris decidiu, então, se manifestar sobre o assunto.

Dentre os comentários deixados pelos internautas, muitos ficaram chocados com a "falta de naturalidade" do roteiro de publicações, já outros defenderam a influenciadora, afirmando que ela estaria apenas organizando uma atividade que é parte do seu trabalho. "O Twitter descobriu que quem trabalha com internet tem que trabalhar", afirmou um seguidor. "Talvez as pessoas achassem que não era esse 'script' todo", disse outro.



Nos stories, Bianca gravou uma série de vídeos explicando a verdadeiro razão para tanta organização. "Eu me enfio em tanta reunião e tanto trabalho, que às vezes não consigo postar stories com periodicidade. Eu não sigo todos os dias o que tá ali e isso acaba me incomodando, porque gosto de ser muito boa em tudo, em todas as áreas da minha vida e do trabalho também", contou ela.

"A gente fez um estudo baseado em tudo que vocês gostam muito de assistir e desenvolvemos esse planejamento estratégico. Meu time montou aquilo pensando em coisas que eu já faço naturalmente e vocês curtem, nada dali é falso ou montado, é só uma forma de me organizar melhor", explicou a influenciadora.

Boca Rosa também foi muito criticada por mencionar conteúdos relacionados ao filho Cris, de 10 meses, no planejamento. "Teve uma galera que falou 'nossa, ela conta os stories do filho'. Eu limito os stories do meu filho, eu me preocupo em não fazer uma superexposição do Cris, porque eu sou mãe. Vou preservar ele e vou colocar um limite", disse Bianca.

"Não tô me explicando no sentindo de dar satisfação, quero falar sobre porque isso aqui é o meu trabalho. Eu sou muito desligada, não gravo minha vida o tempo todo, não sou esse perfil. Mas eu me cobro, aqui é minha ferramenta. Quanto mais eu posto, mais eu vendo, mais eu faturo e mais possibilidades eu crio dentro da minha equipe", completou, mencionando a importância das redes sociais na sua vida profissional.

Por fim, Bianca afirmou que o "script" de postagens era apenas uma organização, criada para ajudá-la a produzir mais e de forma mais prática no dia a dia. O que não a impediria de criar conteúdos espontâneos e fora do roteiro. "Planejamento e estratégia é tudo na minha vida. Tudo que construí até hoje foi por meio de planejamento e estratégia, porque isso traz resultado", concluiu.

Nesta quinta-feira (2), a influenciadora ainda postou uma foto para aproveitar o assunto. Na legenda, ela compartilhou seu ponto de vista sobre a vida e trabalho na internet.