Iza lança novo single, ’Fé’ - Guilherme Nabhan / Divulgação

Iza lança novo single, ’Fé’Guilherme Nabhan / Divulgação

Publicado 03/06/2022 11:28

Rio - A cantora Iza lançou, nesta quinta-feira, seu mais novo single, "Fé". A música fala sobre a trajetória da cantora desde a infância, as batalhas que travou e a gratidão por tudo o que conquistou. "Essa é a música mais intensa que eu já fiz. Nunca tinha cantado sobre algo que fizesse parte da minha vida tão fortemente. Quero muito que as pessoas se sintam tocadas por essa música, assim como eu fiquei", conta IZA sobre a faixa, que tem produção musical de Sérgio Santos, Pablo Bispo e Ruxell.



fotogaleria

O clipe da canção foi gravado em São Paulo, com roteiro escrito por ela e Felipe Sassi, que também assina a direção do curta. O vídeo conta com um balé formado por 50 bailarinos de dança contemporânea. "“O clipe é bem diferente de tudo o que eu há gravei e mostra um lado meu que não tinha mostrado ainda. Além disso, ele mostra exatamente como estou me sentindo no momento. Estou muito realizada e feliz por poder fazer esse trabalho acontecer", completa a cantora.