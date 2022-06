Gregório Duvivier retorna aos palcos do Rio com monólogo baseado em mito grego - Divulgação

Gregório Duvivier retorna aos palcos do Rio com monólogo baseado em mito grego

Publicado 08/06/2022 07:00

Rio - Após mais de dois anos longe dos palcos cariocas, Gregório Duvivier está de volta para uma curta temporada no Teatro João Caetano, Centro do Rio. O humorista estreou, na última quinta-feira, o monólogo 'Sísifo', em que se inspira no mito grego de mesmo nome para abordar temas do cotidiano moderno, como influenciadores digitais e a política brasileira atual. Em entrevista ao DIA, o apresentador do 'Greg News', do HBO, comemora a retomada dos espetáculos com público presencial e explica o significado de seu novo projeto.

"Estou feliz da vida. É muito bom retomar esse tipo de encontro presencial com a plateia depois desse tempo todo de pandemia", declara. "Sinto que o público estava muito carente de experiências coletivas, como o teatro, shows, Carnaval. Nessas horas, a gente sente algo junto com os outros, e celebra que faz parte de um coletivo. Isso é muito importante", completa o artista.

Depois de um longo período em que só era possível participar de eventos por transmissões online, agora, o público acompanha de perto enquanto Gregório cruza ao palco em 60 cenas curtas com os mais diversos assuntos. Assim, o comediante promove reflexões inspiradas no texto do filósofo francês Albert Camus, trazendo o ensaio publicado em 1941 para o mundo contemporâneo.

"Sísifo foi um homem condenado a empurrar uma pedra montanha acima e, ao chegar no topo, ele cairia e ele precisaria recomeçar, eternamente. A peça fala de personagens presos em ciclos infinitos, de como esse sentimento é um dos gatilhos pra depressão e para o pânico. No entanto, a consciência desse absurdo, como definiu Camus, é libertadora. Então, a gente fala também da importância de ressignificar essa trajetória ladeira acima", comenta o artista.

Depois de conquistar Portugal e passar por capitais brasileiras como São Paulo e Salvador, 'Sísifo' chega ao Rio com direção de Vinicius Calderoni, que assina o texto da peça em parceria com Duvivier. Para explicar as 60 cenas curtas que compõem o espetáculo, o ator cita outros trabalhos já conhecidos do público: "Gosto do formato curto. Os esquetes do Porta dos Fundos, as crônicas que escrevo, são lugares em que há um exercício de síntese. A peça brinca com esse formato curto, mas costura as cenas entre elas - e ao longo da peça o espectador entende que há algo maior".



Apesar do monólogo ter uma temporada curta que vai até o dia 18 deste mês, os fãs cariocas ainda terão outra oportunidade de assistir ao comediante em cima do palco. Nos dias 23 e 24, Gregório convida o português Ricardo Araújo Pereira para um encontro inédito no Brasil. Em ‘Um Português e um Brasileiro Entram num Bar’, a dupla de humoristas se reúne para um bate-papo leve e descontraído sobre temas como o limite da comédia.



"Não é um espetáculo, é uma conversa. Não é stand-up, porque ficamos sentados. A gente fala, sobretudo, sobre língua portuguesa. O que nos une, o que nos separa. Mas também de Brasil e Portugal. Somos a mesma coisa, mas também somos o oposto", afirma Gregório, sobre o encontro com o fundador do grupo Gato Fedorento, que inspirou a formação do Porta dos Fundos.

Mas não é só nos palcos que Gregório faz sucesso com o público. Desde 2017, o comediante apresenta o 'Greg News', no HBO, em que comenta os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, sempre de maneira ácida e cômica. Em ano de eleições presidenciais, o artista já chegou a se envolver em uma polêmica com o pré-candidato Ciro Gomes (PDT), mas revela que o formato terá uma pausa durante os próximos meses.

"Não vamos fazer durante as eleições. Nem podemos. Vou parar já já, até porque vou ter uma filha, que nasce em julho. Daí, paro de trabalhar por um bom tempo", diz o ator, que espera sua segunda filha com a apresentadora Giovanna Nader. "Prioridades!", completa ele, bem-humorado.

SERVIÇO:



Sísifo - De 02 de junho a 18 de junho.

Quintas e sextas, às 19h30. Sábados, às 18h.

Ingressos: Plateia: R$ 60 e R$ 30 (meia). Balcão: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Um Português e um Brasileiro entram um Bar - Dias 23 e 24 de junho.

Quinta e sexta, às 19h30.

Ingressos: Plateia: R$ 60 e R$ 30 (meia). Balcão: R$ 40 e R$ 20 (meia).



Teatro João Caetano – Praça Tiradentes, Centro.