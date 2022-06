Baseado em livro do universo de ’Jogos Vorazes’, filme vai se passar 64 anos antes dos eventos da trilogia principal - Divulgação

Publicado 06/06/2022 19:22 | Atualizado 06/06/2022 19:29

Ansiedade no ar! A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, novo filme do universo de 'Jogos Vorazes ' ganhou seu primeiro teaser. O vídeo, revelado neste domingo (5), durante a cerimônia do MTV Movie & TV Awards, dá um gostinho de como será o longa, que está com lançamento marcado no Brasil para 16 de novembro de 2023.