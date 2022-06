Gil do Vigor desfila pela primeira vez no SPFW - Reprodução

Publicado 06/06/2022 15:54 | Atualizado 06/06/2022 15:59

Gil do Vigor fez sua grande estreia nas passarelas neste sábado (4), no São Paulo Fashion Week. Após desfilar pela marca LED, vestindo um look com a frase "Bicha Vigorosa", o ex-BBB fez uma declaração nas redes sociais para celebrar a realização.

No Instagram, Gil fez questão de compartilhar uma foto antiga, para relembrar sua história. O economista, que, na imagem, aparece desfilando ainda na adolescência, comparou o início de seu sonho com a experiência que viveu na semana de moda de São Paulo. "Acredite nos seus sonhos e no final tudo valerá a pena", escreveu ele na legenda. No Instagram, Gil fez questão de compartilhar uma foto antiga, para relembrar sua história. O economista, que, na imagem, aparece desfilando ainda na adolescência, comparou o início de seu sonho com a experiência que viveu na semana de moda de São Paulo. "Acredite nos seus sonhos e no final tudo valerá a pena", escreveu ele na legenda.

Durante a preparação para o tão aguardado desfile, o ex-BBB realizou ensaios para a passarela. Nas redes sociais, ele compartilhou alguns momentos do processo, dos preparativos e deu alguns "spoilers", ao responder perguntas enviadas pelos seguidores.

Amigos de Gil marcaram presença nas redes e deixaram comentários celebrando a conquista. "Brilha! Que feliz por você", escreveu Flay. "Gigante", declarou Paulo André. "Amo você", disse Mari Gonzalez, que também desfilou pela grife LED. Os fãs também deixaram mensagens de admiração. "Você venceu demais, meu amor", disse uma internauta. "Orgulho define", disparou outra seguidora.