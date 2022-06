Gio Ewbank abre portas do rancho da família - Reprodução

Publicado 06/06/2022 20:20 | Atualizado 06/06/2022 20:22

Nesta segunda-feira (6), Giovanna Ewbank compartilhou uma sequência de fotos mostrando mais detalhes do rancho da família, localizado no município de Paraíba do Sul, no interior do Rio. A atriz abriu as portas da chamada "Casa de Pedra" e deixou os seguidores encantados com a beleza e tranquilidade do lugar.

Gio e o marido, Bruno Gagliasso, compartilham, nas redes sociais, todos os detalhes da construção do local que chamam carinhosamente de "Rancho da Montanha", onde vão para descansar e relaxar com os filhos, amigos e parentes. Desta vez, Ewbank mostrou o show de bom gosto de sua casa de pedra, localizada à beira de um lago. Gio e o marido, Bruno Gagliasso, compartilham, nas redes sociais, todos os detalhes da construção do local que chamam carinhosamente de "Rancho da Montanha", onde vão para descansar e relaxar com os filhos, amigos e parentes. Desta vez, Ewbank mostrou o show de bom gosto de sua casa de pedra, localizada à beira de um lago.

Nos stories, a atriz mostrou detalhes da decoração, toda inspirada nos tons de azul. A leveza do lugar impressionou os seguidores e amigos da família, que deixaram claro que sonham em visitar o paraíso. "Tá tudo tão incrível... mais do que imaginamos!", escreveu ela.

"Que linda você é, casa de pedra! Amei", elogiou a amiga e atriz Fernanda Paes Leme. "Amei a simplicidade e capricho", declarou uma seguidora. "Esse lugar ficou um sonho", disse outra.



Recentemente, os pais de Titi, Bless e Zyan contaram que a mais nova construção do rancho é uma capela. Em algumas imagens, a família mostrou como está a evolução da obra e os detalhes do local. É muita paz e tranquilidade para um lugar só!