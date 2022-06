Funk de Grabriel do Borel foi trilha sonora de vídeo de coleção da marca francesa Mugler - Divulgação

Publicado 10/06/2022 20:09

A grife francesa Mugler compartilhou, nesta quarta-feira (8), um vídeo de prévia da nova coleção de Primavera/Verão 2022 e surpreendeu os brasileiros. Tendo como trilha sonora um funk "Tomando na Pepekinha", de MC Lucy, em parceria com o DJ Gabriel do Borel, as imagens conquistaram os internautas e viralizaram nas redes sociais.

Além de trazer, na prévia, grandes nomes do mundo da moda, como Lourdes Maria, filha de Madonna e a supermodelo Bella Hadid, a grife também já vestiu artistas brasileiras como Anitta e Iza. Exibindo muitos recortes e transparências, a marca apostou em uma coleção ousada e em uma trilha sonora que deu o que falar.

"Mais uma vez o Brasil conquistando o mundo”, comemorou o DJ Gabriel do Borel, em suas redes sociais. Recém-chegado de sua segunda turnê pela Europa, o artista ainda completou: "O menino do Borel que sonhava em conquistar sua comunidade está voando alto, é muito feliz, por ter seu trabalho reconhecido e por estar, através dele, conseguindo contribuir para que o nosso funk quebre barreiras".