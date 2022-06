Sérgio Hondjakoff pede desculpas após ameaçar o pai - Reprodução Internet

Sérgio Hondjakoff pede desculpas após ameaçar o paiReprodução Internet

Publicado 10/06/2022 19:06

O ator Sérgio Hondjakoff, que interpretou o personagem Cabeção na novela Malhação, surgiu em um vídeo no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, pedindo desculpas aos fãs, amigos e familiares. O artista, que trava uma luta contra a dependência em drogas, se envolveu em uma polêmica após ameaçar o pai durante uma live nas redes sociais , na segunda-feira (6).

fotogaleria

"Andei preocupando com coisas polêmicas, de ameaças, internação. Estou aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, abstêmio de substâncias. Quero agradecer a preocupação de todos vocês comigo, pedir perdão principalmente ao meu pai, que está muito bolado comigo", falou ele, se desculpando com o pai, a quem ameaçou de morte.

Hondjakoff ainda agradeceu a ajuda de famosos, que estão dando apoio durante seu tratamento contra a dependência química. "Também queria agradecer a Jesus Luz, Kayky Brito, Bruno Gagliasso, e Rafael Ilha, a gente bateu um papo super maneiro, ele me aturou no momento que eu estava mal, teve paciência comigo, me apresentou o Sandro [Barros], que é um cara que me ajudou bastante, supergeneroso, muito maneiro mesmo. E obrigado", finalizou.