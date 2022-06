Tonico Pereira recebe alta após 10 dias de internação - Reprodução

Tonico Pereira recebe alta após 10 dias de internação

Publicado 10/06/2022 17:39 | Atualizado 10/06/2022 18:02

O ator Tonico Pereira, que estava internado desde o dia 28 de maio no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, anunciou nesta sexta-feira (10) que recebeu alta e está em casa. Após dar entrada na unidade de saúde para tratar uma crise de diverticulite e de um quadro de traqueobronquite, o artista ficou 10 dias sendo tratado.

No dia da internação, o hospital divulgou um boletim: "O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Antônio Carlos de Sousa Pereira, mais conhecido como Tonico Pereira, está em tratamento com antibióticos de uma traqueobronquite, com boa resposta ao tratamento". À época, o próprio ator confirmou que havia testado negativo para covid-19 e estava cuidando de outros problemas de saúde.

Após cinco dias no hospital, Tonico já havia confirmado que estava respondendo bem ao tratamento. "Estou em recuperação plena, a caminho da convivência tranquila com os males que costumam me atacar, sem sucesso. Agradeço a preocupação de todos. Agradeço também toda equipe do Hospital Copa D'Or por toda excelência do cuidado e do tratamento", comunicou o ator.

No dia 30 de maio, impossibilitado de estar presente no velório de Milton Gonçalves, Tonico gravou, deitado na cama do hospital, um vídeo em homenagem ao colega. Milton foi velado na manhã do dia 31, no Theatro Municipal do Rio, após falecer por complicações de um AVC.