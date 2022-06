Com novo visual, Sandy pinta cabelo de ruivo - Reprodução

Com novo visual, Sandy pinta cabelo de ruivoReprodução

Publicado 12/06/2022 09:48 | Atualizado 12/06/2022 09:58

Sandy decidiu renovar o visual e surgiu de cabelo novo nas redes sociais, neste sábado (11). Com fotos tiradas pelo marido, Lucas Lima, a cantora, que agora está ruiva, surpreendeu os fãs e mostrou as madeixas transformadas.

fotogaleria

"E do nada… PÁ!! (Maria Chiquinha fazendo cosplay de Viúva Negra)", escreveu ela na legenda da publicação. Essa não é a primeira vez que Sandy, que estava com as madeixas loiras, escolhe o ruivo para mudar o visual. Os fãs fizeram questão de relembrar os cabelos da cantora em meados de 2006, quando esteve com madeixas longas e acobreadas.

Nos comentários, o esposo brincou: "Me chama de Peter, MJ", fazendo referência ao Homem-Aranha e o casal Peter Parker e Mary Jane, sempre retratada como ruiva. Os seguidores da cantora também curtiram o novo visual e deixaram elogios para a cantora. "Só quem viveu Sandy ruiva sabe", disse uma. "Meu deus, ainda mais jovem!", elogiou outro internauta.