Karen Fukuhama, atriz da série ’The Boys’, fala sobre cena de assassinato com vibradoresReprodução/Instagram

Publicado 12/06/2022 13:18

Contém spoilers! A atriz americana Karen Fukuhara, que interpreta a personagem Kimiko na série 'The Boys', da Amazon Prime Video, contou que se divertiu muito ao gravar cena de ação que vem dando o que falar. A sequência inusitada acontece no quarto episódio da 3ª temporada, lançada no dia 3, e envolve um assassinato com vibradores.