Post Malone anuncia nascimento da primeira filha - Reprodução / Internet

Post Malone anuncia nascimento da primeira filhaReprodução / Internet

Publicado 13/06/2022 15:54 | Atualizado 13/06/2022 16:00

O rapper americano Post Malone anunciou o nascimento de sua filha, nesta segunda-feira (13). Durante uma entrevista ao programa 'Howard Stern Show', o cantor, que vem ao Rock in Rio em setembro deste ano, contou as novidades sobre sua vida pessoal e relação com a namorada.

fotogaleria

Durante a conversa, o artista soltou que havia dado um beijo na filha antes de ir para a gravação do programa. O apresentador aproveitou para esclarecer a dúvida: "Isso estava sendo meio escondido? Nós não sabíamos que você tinha uma filha, né?", disse ele. Malone não teve como fugir e, em seguida, respondeu que gosta de ter o controle sobre informações ligadas à sua vida pessoal.

Há um mês, o cantor anunciou que estava noivo e que o casal estava esperando o primeiro filho. Apesar da grande revelação, o artista decidiu preservar a identidade da mulher. Apesar de ter deixado escapar, Post não deu detalhes sobre o nascimento da bebê ou do relacionamento.

O rapper, de 26 anos de idade, anunciou, anteriormente, que seria pai em março desse ano. Ele se apresenta no Rock in Rio, em 3 de setembro, e será a atração principal da noite.