Exposição traz ao Rio de Janeiro a diversidade da arte contemporânea chinesaDivulgação

Publicado 14/06/2022 15:21

Rio - Após temporada de sucesso em Brasília, a exposição internacional “Atrás da Grande Muralha - Nova Arte Chinesa e Brasileira" chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Com curadoria do brasileiro Clay D’Paula, a coletiva traz ao Centro Cultural Correios, com entrada gratuita, a preciosa e pouco conhecida diversidade da arte contemporânea chinesa. Além de trabalhos de nomes de destaque no cenário artístico atual da China, como Angel HUI Hoi Kiu e Sun Xun, a mostra também apresenta obras de artistas brasileiros já consagrados, como Christus Nóbrega e Dulce Schuck Schunck, promovendo um intercâmbio cultural entre a produção dos dois países. A exposição fica em cartaz até o dia 29 de julho e a entrada é gratuita.

"Os artistas chineses primam por criar obras cheias de frescor, com reflexões sobre o mundo em que vivemos, mas, ao mesmo tempo, valorizam técnicas e temas locais e tradicionais. A partir de um mergulho na própria cultura, produzem trabalhos inovadores. É isso que faz dessa produção algo único e vibrante na arena internacional da arte", afirma o curador, que fez diversas viagens à China para reunir as obras expostas na exposição.Um ponto alto da exposição é a relação que alguns artistas brasileiros estabelecem com a cultura chinesa. "É tão forte, que quando o visitante chegar às salas da exposição será praticamente impossível para ele determinar se a obra foi criada por um artista chinês ou brasileiro. Há uma convergência estética imensa entre os dois grupos. É justamente essa confluência cultural que me estimulou a produzir a exposição, que levou quatro anos para ser oganizada", conta Clay.O curador afirma que já foram realizadas no Brasil algumas exposições de artistas chineses, mas não de forma tão imbricada com a cultura brasileira e vice-versa. "Neste projeto, não existe separação entre os dois grupos de artistas. As obras relacionam-se, fluem juntas, como águas de um mesmo rio. E, ao mesmo tempo, ao criarem novas conexões, suscitam reflexões sobre a sociedade global em que vivemos. É uma arte do aqui e agora", explica.O público encontrará obras em suportes e linguagens variados, como pintura (a tinta acrílica, a óleo e com tinta chinesa); escultura; fotografia; azulejaria, arte in situ; animação; e recorte em papel (ícone da tradição chinesa). Esta última técnica é trabalhada com maestria pelo paraibano radicado em Brasília Christus Nóbrega, na série “A Roupa Nova do Rei”, de 2016, fruto de uma residência artística de 60 dias em Pequim, no ano anterior.Desse mesmo artista, o público poderá apreciar também a série inédita “Coleção vermelha”, de 2021, na qual estabelece paralelos entre os povos indígenas do Brasil e da China por meio da cor vermelha. "Graças à mobilidade e à curiosidade intelectual humana nos conectamos, aprendemos, compreendemos e evoluímos com outras culturas. As exuberantes obras de Nóbrega dificilmente poderiam ser materializadas sem a sua imersão na vida chinesa", elucida o curador.