Ator e apresentador Érico Brás lança seu primeiro álbum nesta quinta-feiraDivulgação/Ronald Santos Cruz

Publicado 15/06/2022 17:13

Rio - Depois de comandar o show dos 50 anos de Ivete Sangalo, o ator Érico Brás se prepara para lançar seu primeiro álbum, nesta quinta-feira, nas plataformas digitais. Em 'Sincérico Brásileiro', o artista abraça a pluralidade e mistura diversos ritmos que vão do samba e MPB ao pop e forró. Conhecido por sua atuação no filme 'Ó pai, ó', de 2007, o baiano celebra a nova etapa em sua carreira com o lançamento do disco.

"Eu tô muito feliz em finalmente compartilhar com o mundo meu primeiro disco. Eu procurei ser o mais fiel a mim mesmo e entregar um trabalho que fosse realmente a minha cara. Reuni no 'Sincérico Brásileiro' as minhas principais referências e fiz questão de ressaltar a minha brasilidade e ancestralidade. Espero que o público goste tanto dele como eu amei fazê-lo", declarou ele.

Na sexta-feira, será divulgado o clipe de 'Capitólio de Beleza', gravado no restaurante de Érico que leva o mesmo nome do filme que lançou o ator ao estrelato. A faixa traz a voz do artista embalada por um reggae, enquanto canta sobre a ansiedade e expectativa de um casal pelo encontro romântico.