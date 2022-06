Maju Coutinho e o pai, João Raimundo Coutinho - Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 17:47

Rio - Maju Coutinho comemorou o aniversário do pai, João Raimundo Coutinho, nesta segunda-feira (27). Discreta com a sua vida pessoal, a jornalista publicou uma foto rara homenagendo João por seus 78 anos.

"E chegou aos 78 anos o homem que me ensinou que o que se leva dessa vida é o que se come, o que se bebe e o que se brinca: meu pai. Grande João Raimundo Coutinho que ensina, escreve, canta, encanta, inspira e nos ilumina. Te amo, pai", legendou a apresentadora do Fantástico.