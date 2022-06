Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, mostra ida do casal à São Paulo para realizar tratamento do cantor - Reprodução

Publicado 27/06/2022 15:15 | Atualizado 27/06/2022 15:30

Wesley Safadão viajou a São Paulo, neste domingo (26), para iniciar o tratamento da lesão sofrida na coluna. Thyane Dantas, mulher do cantor, revelou em suas redes sociais, que estavam embarcando rumo à capital paulista, onde o artista receberá acompanhamento médico.

"Estamos indo para São Paulo, vamos dar continuidade ao tratamento do Wesley lá. Ele também está sendo acompanhado de perto aqui em Fortaleza. Também gostaria de agradecer a vocês por todas as mensagens, apoio, força. Vai ficar tudo bem. Ele realmente só precisa de cuidados, tratamento, de repouso. Vai dar tudo certo", disse Thyane, nos stories do Instagram.

No último sábado (25), Safadão anunciou que estava enfrentando um problema de saúde. Em nota nas redes sociais, a equipe do cantor cancelou seis shows e afirmou que, por orientação médica, ele deveria permanecer em repouso. Ainda segundo o comunicado, o artista deve retomar a agenda de apresentações assim que receber alta e finalizar o tratamento.