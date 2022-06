Neymar e Paulo André - Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 16:58

O craque Neymar Jr. não perde uma oportunidade de reunir os amigos. O jogador organizou, neste domingo (26), uma festa junina caprichada em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O arraiá, que contou com a presença de famosos como os ex-BBBs Paulo André e Pedro Scooby, teve decorações personalizadas, roupas típicas e touro mecânico.

O anfitrião, Neymar, fez questão de usar um traje quadriculado para celebrar o clima junino. Ele e a namorada, Bruna Biancardi, combinaram os looks cheios de estilo e fizeram uma releitura das típicas roupas de quadrilha. A influenciadora apostou em uma minissaia e jaqueta, ambos xadrez, finalizando com uma bota branca de cano alto. Já o jogador vestiu um conjunto de calça e casaco com a mesma estampa da parceira, e ainda usou um chapéu para fechar o figurino.

O ex-BBB Paulo André, um dos convidados da festa, compartilhou nas redes sociais alguns momentos de diversão ao lado de Neymar. Nas imagens gravadas durante o evento promovido pelo craque, P.A abraça o jogador ao som de um pagode e curte a música com o amigo. O atleta e segundo colocado no reality ainda dividiu com os fãs cenas aproveitando o touro mecânico do arraiá.



Além do atleta, Neymar também convidou outras celebridades, como o surfista Pedro Scooby e o cantor MC Maneirinho, e posou para cliques com os amigos.