Palácio Tiradentes - Divulgação / Alerj

Palácio TiradentesDivulgação / Alerj

Publicado 27/06/2022 18:20

Rio - O plenário do Palácio Tiradentes, no Centro do Rio, recebe o maestro e pianista Wagner Tiso, nesta terça-feira (28), para o primeiro show do projeto "Viva o Compositor Brasileiro". A apresentação acontece de forma gratuita, em meio às comemorações pelos 100 anos de lançamento da pedra fundamental do atual sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que funcionou como o prédio da Câmara dos Deputados até 1960.

fotogaleria

Além de Wagner, outros artistas como Buchecha, Ivan Lins e Isabela Taviani também se apresentarão, em breve, no Palácio Tiradentes. A série de eventos do projeto "Viva o Compositor Brasileiro" acontece pela parceria da Funarj com a Subdiretoria-Geral de Cultura da Alerj.

Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e valorizar as diferentes expressões musicais brasileiras, o projeto ainda passará por outros seis municípios fluminenses: Cabo Frio, Maricá, Mendes, Nova Iguaçu, São Goncalo e Volta Redonda. Na capital, os teatros Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, e Arthur Azevedo, em Campo Grande, também devem ser palco de apresentações futuras.

SERVIÇO

Projeto “Viva o Compositor Brasileiro” apresenta Wagner Tiso

Palácio Tiradentes. Plenário Barbosa Lima Sobrinho. Rua Primeiro de Março, s/n, Praça XV, Centro (O acesso para cadeirantes poderá ser feito pela Rua Dom Manuel, s/n)

28 de junho (terça-feira), às 19 horas

É necessário chegar com uma hora de antecedência para a distribuição de senhas.