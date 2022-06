Sheron Menezzes nada com botos no Rio Negro - Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes nada com botos no Rio NegroReprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 19:35

A atriz Sheron Menezzes está curtindo sua viagem pelo estado do Amazonas. Após prestigiar o Festival Folclórico de Parintins, no interior do estado, a artista viveu a experiência nadar com botos no Rio Negro, nesta segunda-feira (27). Acompanhada do marido e do filho, ela compartilhou detalhes do dia nas redes sociais.

"Que momento!", escreveu ela no Instagram. Sheron também dividiu com os fãs o momento vivido pelo filho Benjamin, de apenas 4 anos: "Foi corajoso, mas meteu logo o pé". A atriz ainda compartilhou um vídeo do menino fazendo um sinal com a mão e dizendo "Boto-cor-de-rosa, cadê você?".



Esse não foi o único passeio feito pela artista nesta segunda-feira (27). Ao lado da família, ela também visitou uma tribo indígena, onde prestigiou uma apresentação com muita música e dança, e posou com um cocar.