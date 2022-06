Jovem faz 'L de Lula' em 'Programa Silvio Santos' e viraliza - Reprodução

Jovem faz 'L de Lula' em 'Programa Silvio Santos' e viralizaReprodução

Publicado 27/06/2022 18:41 | Atualizado 27/06/2022 18:46

Rio - O 'Programa Silvio Santos', do SBT, deste domingo (26) virou assunto nas redes sociais. O apresentador e dono da emissora entrevistou o deputado estadual Frederico D'Ávila (PL-SP), que afirmou seu apoio nas eleições presidenciais para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto isso, uma jovem na plateia fez um sinal de "L" com as mãos, fazendo referência ao ex-presidente Lula da Silva (PT), que também é pré-candidato a presidência.

O trecho, que passou despercebido pela edição do programa, acabou viralizando na internet e até mesmo Lula se manifestou. "Um abraço para a jovem de vermelho", disse ele nas redes sociais.

Um abraço para a jovem de vermelho. https://t.co/bdL0Xd2Gft — Lula (@LulaOficial) June 27, 2022

O perfil oficial do Partido dos Trabalhadores de São Paulo também entrou na brincadeira e fez uma arte com o rosto da garota. O SBT ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.