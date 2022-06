Mônica Martelli faz homenagem a Paulo Gustavo no Dia do Orgulho LGBTQIA - reprodução

Publicado 28/06/2022 16:13

A atriz Mônica Martelli aproveitou o Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta terça-feira, 28 de junho, para homenagear Paulo Gustavo. A artista publicou um vídeo da personagem icônica do humorista, Dona Hermínia, e fez uma declaração ao amigo.

Em seu perfil no Instagram, Mônica compartilhou uma cena da protagonista da obra "Minha Mãe é Uma Peça", na qual ela fala sobre seu filho gay. Na legenda, a atriz escreveu um texto sobre Paulo e como ele foi capaz de, por meio de sua arte, transformar pessoas com seu discurso de amor.

"Dona Hermínia ensinou tantas famílias sobre orgulho. Através do riso, do amor, do afeto e da identificação, o meu amado Paulo Gustavo entrou nas casas e revolucionou relações", afirmou Mônica, que era uma grande amiga do humorista.

Em seguida, Mônica exaltou o ator, que faleceu em maio do ano passado, após sofrer complicações da covid-19. "Meu amigo, nesse Dia do Orgulho #LGBTQIA+, eu te celebro por tudo que você fez e continua fazendo. Você é e sempre será minha maior referência de orgulho!", completou.