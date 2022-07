Ana Maria Braga afirma que não vai se aposentar - Reprodução / Instagram

Ana Maria Braga afirma que não vai se aposentarReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2022 18:17

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que, apesar dos rumores que circulam nas redes sociais, ainda não tem planos de se aposentar e deixar seu icônico posto na TV. Em entrevista, ela contou que se diverte no comando do programa Mais Você, da Rede Globo e não pretende abandonar o posto tão cedo.

fotogaleria

Para a Folha de S. Paulo, ela falou sobre seu futuro profissional. "Eu até teria o que fazer fora da TV, porque tenho outros negócios, como plantações de café e de eucalipto, mas não seria a mesma diversão que sinto no Mais Você", disse ela, e completou: "Já tentaram me botar para fora da Globo uma porção de vezes com fake news. Não adianta dizer que não é verdade". Para a Folha de S. Paulo, ela falou sobre seu futuro profissional. "Eu até teria o que fazer fora da TV, porque tenho outros negócios, como plantações de café e de eucalipto, mas não seria a mesma diversão que sinto no Mais Você", disse ela, e completou: "Já tentaram me botar para fora da Globo uma porção de vezes com fake news. Não adianta dizer que não é verdade".

"Obviamente vai ter o momento que, por juízo, vou ter que parar. Sempre digo que, quando eu começar a ficar gagá, é para me avisarem. Eu sei que não sou mais uma menina. Não tenho mais 50 anos. Não é todo mundo que chega aos 70 anos com meu corpo. Não tenho estria nem celulite. Gosto de me cuidar e comer direito", concluiu ela.