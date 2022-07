Gilberto Gil e família recebem visita de Willem Dafoe durante viagem na Europa - Reprodução/Instagram

Gilberto Gil e família recebem visita de Willem Dafoe durante viagem na EuropaReprodução/Instagram

Publicado 08/07/2022 17:44

O cantor Gilberto Gil compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (8), imagens da viagem que está fazendo com a família pela Europa, mas desta vez registrou momentos com um convidado especial. O ator estadunidense Willem Dafoe curtiu um dia de muitos sorrisos com os Gil e surpreendeu os seguidores do brasileiro.



fotogaleria

O astro da MPB, que está em turnê pela Europa, acompanhado dos familiares, compartilhou fotos da sua tarde na companhia do ator de Hollywood, que interpreta o vilão Duende Verde nos filmes do Homem-Aranha. Nas imagens, os artistas aparecem em clima de intimidade e amizade.

Dafoe, que se mostrou bem confortável ao lado dos Gil, aparece em diversos cliques com vários membros da família. "Apresentando lugares, comidas, costumes e, melhor ainda, bons amigos pra nossa #FamíliaGil", escreveu Gilberto Gil na legenda da publicação.