Exposição 'Portinari Raros' promete surpreender o público com facetas pouco conhecidas do artistaMarco Rodrigues/ Divulgação

Publicado 02/07/2022 17:04 | Atualizado 02/07/2022 17:05

A exposição “Portinari Raros”, que traz 50 obras pouco conhecidas ou até mesmo nunca vistas, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e promete de trazer ao público um Candido Portinari completamente novo. A mostra resgata trabalhos de diferentes fases do artista que completaria 120 anos em 2023.



Além de apresentar ao público obras inéditas, a exibição, que entrou em cartaz esta semana e ficará exposta até 11 de setembro sob a curadoria Marcello Dantas, também conta com um espaço que projeta mais 5,4 mil obras que o artista produziu ao longo da carreira.



Com controle de vendas dos ingressos, o CCBB consegue manter o local relativamente vazio para que os visitantes possam manter o distanciamento, além dos totens de álcool em gel que estão espalhados pelo local. A estudante, Juliane Nascimento, de 24 anos, afirmou que, apesar de ser um ambiente fechado, se sentiu bastante segura quanto à covid-19 no CCBB.



"Eu acho que com as vacinas, e agora que já passou um tempinho do ápice da pandemia, eu já estou segura de vir à exposições, e está sendo muito legal porque é muito diferente ver a arte pela internet e ver pessoalmente", disse.



Já o balconista Augusto Veiga, de 22 anos, ressaltou a multiplicidade de sensações que a arte pode trazer aos visitantes da mostra.



"Eu estou achando muito maneiro porque as pinturas te dão a liberdade de sentir e poder interpretar a arte ao observar o que cada pintura representa, como por exemplo as que retratam paisagens e trazem muita tranquilidade, ou até as que retratam guerras e te deixam, de certa forma, um pouco receoso, inclusive, quanto ao nosso futuro", destaca Augusto.



Fauna; Paisagens acidentais; Desenhos; Infância; Carajá; Balé e Flora são as oito temáticas que os visitantes percorrem antes de chegar ao “Carrossel Raisonné”, onde acontecem as projeções.