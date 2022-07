Jessilane Alves faz tatuagens no braço - Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 09:53 | Atualizado 04/07/2022 09:56

Rio - Jessilane Alves, a Jessi do "BBB 22", decidiu homenagear Linn da Quebrada e Tiago Abravanel de uma forma um pouco inusitada. A ex-sister fez duas novas tatuagens no braço esquerdo que dedicou aos amigos de confinamento, e aproveitou para compartilhar o resultado no Twitter.

