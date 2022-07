Jota Quest estreia nova turnê em comemoração aos 25 anos da banda - Mauricio Nahas/ Divulgação

Publicado 09/07/2022 05:00

Rio - É extremamente 'fácil' cantarolar algum hit do Jota Quest. Com a banda, já desejamos 'Dias Melhores', ouvimos 'A Voz do Coração' e até aprendemos que o amor pode estar 'Do Seu Lado'. Com um repertório cheio de sucessos, a banda sobe ao palco do Jenuesse Arena, na Barra da Tijuca, neste sábado, com a turnê 'JOTA 25 – De Volta ao Novo', em comemoração aos 25 anos de carreira. Em entrevista ao Dia, Rogério Flausino adianta que o show será grandioso e cheio de tecnologia.

"Tudo o que está acontecendo agora, era pra estar acontecendo há dois anos. A estreia era em julho de 2020. No entanto, temos mesmo que celebrar esse marco de 25 anos. São 25 anos de amizade, batalha, 25 anos meio redondos do primeiro disco, que nos revelou para o Brasil. Tem uns dois aninhos de boteco que a gente fica varrendo para debaixo do tapete, mas que também conta. Principalmente para quem é de Minas Gerais. A gente nunca teve uma produção tão previamente organizada, planejada. É uma estrutura muito grande, muitos profissionais envolvidos. A gente está se dando de presente de aniversário essa realização da turnê. E ela só faz sentido se tiver a galera lá na frente. O show está muito bonito. A gente está usando o que tem de mais tecnológico. O céu é o limite. Nós somos uma banda de pop rock", diverte-se o vocalista do grupo.

Com muitos hits ao longo da carreira, Rogério conta como o repertório do show foi selecionado. "Foi uma loucura selecionar as músicas e ao mesmo tempo não foi. Esse show é grande, nós vamos tocar 25 hits. Temos pelo menos duas músicas de cada disco que a gente lançou e músicas que fomos lançando ao longo da pandemia, que fazem parte do novo álbum que vai sair. É um show do tamanho de uma banda de 25 anos. A gente vê os shows das bandas grandes, que quando vem ao Brasil, fazem apresentações enormes, porque tem muita música pra tocar. É por aí mesmo. A galera pode ir tranquila, porque a gente está tocando as principais canções da carreira e as novidades também", avisa Flausino.

A banda é composta por PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino desde sua criação. A química do quinteto, inclusive, se tornou o conceito da turnê. "Tem uma brincadeira artística no show que os meninos encontraram um caminho divertido e curioso pra gente celebrar. A galera resolveu criar um conceito. Nessa de que a gente é uma banda que está com a mesma formação desde o início, é, óbvio, que a gente tem uma química entre nós. E essa química gera um elemento único que é o Jota Quest, que é o 'Jota'. Os caras descobriram que a única letra do alfabeto que não aparece na tabela periódica, por incrível que pareça, é a J. Eles viajaram nessa ideia. Esse elemento formado por esses cinco átomos aqui (os integrantes), que quando encontra com a galera gera uma explosão, de alegria, energia, de todas essas coisas que a gente de alguma maneira busca quando vai a um show. O Jota é uma banda muito festiva. Com isso, a gente começou a entender que a gente estava falando de ficção científica, de olhar pro futuro. De fazer uma revisão da carreira, mas apresentar ela de uma forma atual. O show é dividido em três partes: sólida, líquida e gasosa", explica.

Rogério também reflete sobre o encontro de gerações que acontece nas apresentações do Jota Quest e como as músicas deles fazem parte da vida das pessoas. "Isso é legal demais. Estou com 50 anos de idade e passei a maior parte da minha vida em cima do palco, com meus amigos, fazendo isso. Cada canção que a gente canta é um pedaço da nossa vida. Os filhos de uma banda são suas canções. Tá tudo ali. Quando você está cantando uma determinada música, você relembra alguns momentos. Pra cada pessoa que tá ali também tem um significado diferente. Por isso, que tem que celebrar e marcar isso. Muitas coisas poderiam ter acontecido nessa caminhada e a gente podia nem estar aqui. Mas estamos. Juntos, vivos, fortes, com energia pra continuar tocando a banda juntos, fazendo música, lançando som. Essa festa não é nossa, é de todo mundo".



Novo álbum

Após a banda divulgar quatro músicas do 10º álbum da carreira ao longo da pandemia, Rogério adianta que o novo trabalho sai ainda neste semestre. "Quando começou a pandemia, a gente achou que logo ia passar e fomos lançando aos pouquinhos. A gente lançou 'A Voz do Coração', 'Guerra e Paz', 'Imprevisível' e agora 'Te Ver Superar, com o Dilsinho. Então, a gente já enrolou demais e vamos tocar esse álbum. Assim que terminar o show do Rio, a gente descansa uma semana e retoma o trabalho nos estúdios, para rever, reouvir as músicas que a gente gravou, pra ter certeza se é aquilo mesmo, se está faltando alguma coisinha. A gente tem uns dois meses pra trabalhar, agosto, setembro. Em outubro a gente entrega esse álbum que vem com quatro músicas conhecidas e mais 8 inéditas", comenta.

E tem canção para todos os gostos. "Tem um pouquinho de cada coisa. As quatro que a gente lançou são um pouco dançantes, tem umas duas ou três românticas, tem uma bem dançante mesmo, tem um rock, que vai abrir o disco, que não posso falar o nome ainda, mas que a gente está curtindo muito. E nesses próximos dois meses pode ser que a gente traga algo que não estava no disco, pode ter algo que a gente deixe de fora. A gente quer trabalhar em algo bem recente mesmo, pra deixar ele mais contemporâneo possível", frisa.



Parcerias musicais



Ao longo da carreira, Jota Quest já fez parcerias musicais com Milton Nascimento, Falcão, Dilsinho, Anitta, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Xande de Pilares, Nile Rodgers e outros grandes destaques da música. Flausino, no entanto, revela que o grupo almeja mais: "Tem muita gente que a gente ama de paixão. A gente oportunidade de encontrar caras incríveis nessa caminhada. Gosto muito do Mano Brown, tem uma música lá do disco novo que tem um buraco que eu to querendo chamar ele. E nós estamos acompanhando os grandes 'orixás' da música brasileira completando 80 anos meio juntos. E isso é muito lindo porque eles estão em atividade. Estou falando de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque, o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, o Ney Matogrosso. Esses caras são incríveis. Com o Milton a gente já teve, com o Roberto, com o Erasmo, o Ney. Tá faltando o Caetano e Gil, pra gente ganhar a benção desses caras", enumera.

Longe de polêmicas e vida pessoal reservada

São 25 anos de sucesso e longe das polêmicas. Ao comentar o fato da banda não ser envolvida em nenhuma fofoca, Rogério se diverte: "A gente faz nossa bagunça no camarim de porta fechada", brinca o cantor, que ressalta: "O fato da gente ter 25 anos de banda e o que mais se sobressai disso tudo é nosso trabalho artístico, é fantástico. Nosso lance é fazer música, disco, show. O resto é nossa vida pessoal, e se ela corre num trilho bacana, normal, de sermos pessoas normais, integras, está perfeito".

Ele também admite que prefere manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Casado com Ludmila Carvalho e pai de Nina e Miguel, o cantor ainda citou uma situação chata que vivenciou após ser clicado por um paparazzo em uma praia do Rio de Janeiro há alguns anos. "O fato da gente morar em Minas Gerais é bom, porque aqui não tem paparazzo. Aí no Rio (de Janeiro) tem muito. Uma vez eu estava na praia, no Rio, meu amigo me ligou, perguntando se eu tinha visto que eu estava na internet. Estava lá na chamada 'Rogério Flausino ou vocalista do Jota Quest, não lembro, expõe pancinha em tarde de sol com a família'. Eu falei: pô, eu sou mineiro. Você vai ao Rio, quer ir a praia, e pá: tá lá: exibe pancinha. Velho, não tô nem aí, com quem eu combinei que não posso ter pancinha. Não sou atleta, sou cantor de rock. Esse tipo de situação é muito chata e invasiva. Procuro viver minha vida com muita tranquilidade, a gente é de uma geração de antes de surgir rede social. Procuro usar esse mecanismo pro meu trabalho. Não é que eu não coloque uma foto com meus filhos, minha família. Rede social é um álbum de família. Mas faço isso de forma leve", destaca.