Diogo Vilela interpreta Cauby Peixoto pela segunda vez no musical 'Cauby, uma paixão' - Divulgação

Publicado 15/07/2022 06:00 | Atualizado 15/07/2022 06:21

Rio - Diogo Vilela já está familiarizado com a responsabilidade de interpretar Cauby Peixoto em cima do palco. No espetáculo "Cauby, uma paixão", o ator resgata depoimentos do cantor enquanto relembra alguns dos maiores sucessos de seus 65 anos de carreira. Em entrevista ao DIA, Vilela celebra a oportunidade de retornar ao papel de um dos maiores nomes da música brasileira no show que fica em cartaz até 31 de julho, no Teatro dos 4, Gávea, Zona Sul do Rio.

"É uma emoção muito grande interpretar Cauby Peixoto no teatro. Um trabalho que, para mim, faz a diferença na minha carreira pelo rigor da técnica necessária para manter a semelhança com sua voz e estilo. É muito bom também poder colocar em cena quase 30 anos de estudo de canto quase que diário", comenta ele, que também protagonizou a biografia "Cauby, Cauby", encenada em 2006 e 2018.

O ator explica que o show teatralizado é baseado no monólogo que apresentou de forma virtual, em novembro de 2020, durante o período mais crítico da pandemia do coronavírus. "'Cauby, uma paixão' nasceu de uma live que fui convidado a fazer em plena pandemia. O sucesso foi grande e, quando vi, já estávamos eu e Flávio Marinho (roteirista do espetáculo) apurando o resultado, inserindo textos saídos de entrevistas dadas pelo próprio Cauby em décadas de carreira."

Cauby Peixoto foi uma das grandes vozes que conquistou o Brasil com suas canções românticas desde o início de sua carreira, na década de 1950. Depois de se tornar conhecido em programas de calouros nas rádios, entrou para a história com o lançamento de "Conceição", canção escrita por Jair Amorim e Dunga que se transformou no maior sucesso do artista. Em maio de 2016, ficou internado por uma semana com um quadro de pneumonia até que não resistiu e morreu.

Sem conseguir escolher uma canção favorita da montagem, Vilela conta que sua conexão com a voz de 'Conceição' aconteceu de forma inconsciente. Com quase três décadas de preparação musical, o ator de 64 anos levou em consideração sua própria admiração pelo cantor para ter a "coragem" de interpretá-lo em dois espetáculos diferentes: "Talvez eu me identifique com o amor e a devoção que Cauby tinha com o seu ofício".

Carreira na TV

Foi com esta mesma dedicação que Diogo Vilela construiu uma carreira marcada por trabalhos em diversos gêneros da televisão brasileira. Multifacetado, o ator se destacou no humor mas ressalta sua passagem por outros estilos: "O comediante que sou é apenas um registro, uma natureza emocional que ajuda até no momento em que precisamos ser dramáticos, por mais paradoxal que pareça! Todo personagem que eu faço tem esse ponto de vista da comédia ao fundo, mas não fiz só comédia, já fiz vários clássicos no teatro e até drama", diz.

"Acho que tudo tem seu tempo na nossa carreira", declara ele, ao ser questionado se sente falta de atuar como comediante: "Não sinto falta de nada porque o que eu fiz teve excelente resultado e isso para mim é um alívio".

Há dez anos, o ator encerrou sua última participação em uma telenovela, na pele do empresário Felizardo Barbosa de "Aquele Beijo". Apesar do longo período, Vilela afirma que "não se afastou" do formato e deixa a porta aberta para um possível retorno: "Nossa carreira é feita de momentos. Nesse momento, minha prioridade está sendo o teatro", destaca. "Se o destino me levar, estarei lá", completa o ator, que também fez sucesso com o público ao interpretar Uálber em "Suave Veneno", de 1999.

Projetos futuros

Enquanto isso, Diogo poderá ser visto em breve na série de comédia "A Eleita", que traz Clarice Falcão como uma influenciadora que assume o cargo de governadora do Rio. Ainda sem previsão de estreia, a produção original do Amazon Prime Video marca a estreia do artista em uma plataforma de streaming: "Tudo foi uma nova conquista e eu adoro as novidades que trazem à minha carreira", comemora.

Ao mesmo tempo, ele "afina as agendas" com sua equipe para lançar a peça "A Mulher Sem Pecado", baseada no primeiro texto teatral de Nelson Rodrigues. Sem esconder a animação com o projeto, Vilela enfatiza a importância de resgatar a tragédia que segue a história de Olegário, um homem de classe média que desenvolve uma relação abusiva com a esposa, Lídia. "Como ator, eu sempre tive curiosidade em fazer Nelson Rodrigues por ele ser nosso dramaturgo maior! Achei a personagem que vou fazer importante de ser mostrada pela pegada de identificação com o discurso atual machista em que vivemos", opina.

SERVIÇO - 'Cauby, uma paixão' no Teatro dos 4

Em cartaz até 31 de julho. Sexta a domingo, às 20h.

Endereço: Shopping da Gávea - R. Marquês de São Vicente, 52, Gávea.

Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada). Disponíveis no site Sympla

Classificação: livre.