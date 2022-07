A família de Carlos (Eduardo Moscovis), Carol (Lara Tremouroux) e Renata (Mariana Lima) se depara com o retorno de Bia (Andrea Beltrão) - Divulgação/Fabio Braga

22/07/2022

Rio - Depois de ser aplaudido em diversos festivais de cinema no Brasil, o filme "Ela e Eu" finalmente estreou nas telonas, na última quinta-feira (20). O longa, dirigido por Gustavo Rosa de Moura, traz Andrea Beltrão na pele de Bia, uma mulher que entra em coma no nascimento da filha e desperta 20 anos depois, afetando todo o cotidiano de sua família. Em entrevista ao DIA, a atriz fala sobre a produção, que lhe deu o troféu de melhor atriz no Festival de Brasília, em 2021.

"Bia é uma mulher que entra em coma aos 20 e poucos anos e permanece assim por longos 20 anos. Através do filme, sabe-se que ela era uma jovem mulher feliz, apaixonada, roqueira, cheia de planos. Quando ela sai do coma, aos 50 anos, ela precisa descobrir, entender, e viver uma vida nova que ela não conhece e não viu passar", comenta Andrea, que atualmente também brilha na peça "O Espectador", ao lado de Marieta Severo, Renata Sorrah e Ana Baird, em seu próprio teatro, o Poeira, em Botafogo.

Rodado há quatro anos, "Ela e Eu" também entra para a lista de trabalhos em que Andrea contracena com Eduardo Moscovis, depois de produções como a minissérie "A Madona de Cedro" (1994) e o especial "Carol & Bernardo" (2003), ambos na Globo. "Estar com o Eduardo, trabalhar com ele, é só prazer. Temos uma relação de confiança e afeto construída ao longo das nossas vidas. Temos uma parceria muito concreta", declara a artista, que também teve Moscovis como par romântico na reta final da novela "Um Lugar ao Sol", da TV Globo.

Além de celebrar a oportunidade de reencontrar a amiga em mais um projeto, Moscovis rasga elogios para a protagonista. "Poder dividir um set com Andrea é tudo que qualquer ator quer! Sou muito fã dela. Aprendo muito com Andrea, e nesse filme não foi diferente. Nos divertimos pra valer", afirma o ator, que interpreta Carlos, o ex-marido de Bia. O galã ainda comemora a chegada de "Ela e Eu" aos cinemas tanto tempo depois das filmagens.

"O objetivo principal de se fazer um filme é que ele chegue ao público e que se comunique com ele. Pelas experiências dos festivais que participamos e das exibições de pré-estreia, ele cumpre bem esse papel. É um filme lindo. Tô bem feliz!", diz Moscovis. Ele também divide as cenas com Lara Tremouroux, no papel de Carol, a filha adulta de Bia, e com Mariana Lima, que aparece como Renata, a esposa atual de Carlos. Karine Teles e Jéssica Ellen também reforçam o elenco do longa como Sandra e Giovanna, respectivamente.

Com a responsabilidade de interpretar uma mulher que acorda após duas décadas em coma, Andrea destaca a emoção de mostrar a "redescoberta" da vida. "Foi emocionante falar de aprendizado, de prestar atenção a pequenas coisas tão importantes como pegar um copo d’água sem deixá-lo cair no chão, andar, falar. As coisas simples que sabemos tanto e que, às vezes, somem da nossa vida."

Depois de colaborar com o Gustavo Rosa de Moura e Leonardo Levis no roteiro do longa, a atriz deixa para o público a missão de refletir e encontrar o significado por trás de "Ela e Eu". "Eu não sei exatamente qual seria a mensagem, porque cada um vê o filme de maneira tão diferente. E acho que a beleza do cinema passa por aí - num mesmo filme, temos vários olhares, vários sentidos, várias interpretações. Se pudesse escolher, gostaria que as pessoas, ao assistirem o filme, sentissem todo afeto que colocamos ali. Mas isso, só o público dirá", finaliza.