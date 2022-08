Ester Dias está na segunda temporada de 'Bom Dia, Verônica' - Divulgação

Publicado 01/08/2022

Rio - Com estreia prevista para esta quarta-feira (3), a segunda temporada de “Bom dia, Verônica'', série de sucesso da Netflix, vai trazer novos nomes para a trama, entre eles o de Ester Dias. A atriz de 38 anos, que deu vida a mãe da Muda na novela "Pantanal'', na TV Globo, conta um pouco da experiência de trabalhar em um remake de tanto prestígio e alcance nacional.



"Pantanal tem uma energia muito bacana. Eu lembro de assistir com a minha vó quando eu era mais jovem. Ela já não é mais viva, então tem uma coisa muito afetiva nesse trabalho”, diz Ester. "Apesar de ser uma personagem que aparece rapidamente, ela dá um estopim para algo que continua durante a novela. Então é aí que mora o desafio: em tão pouco tempo fazer uma coisa que seja lembrada e vai ecoar durante toda a trama. Foi muito especial", completou.



Bom dia, Verônica



A artista, que já fez muitas participações em novelas e séries da TV Globo, como 'Malhação' e 'Sob Pressão', se prepara para estrelar um papel com grande protagonismo na produção brasileira da plataforma de streaming. Com Tainá Müller, Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho, 'Bom Dia, Verônica' conta a história de uma escrivã em uma Delegacia de Homicídios de São Paulo, que tenta investigar o caso de um Serial Killer de mulheres. A personagem de Ester é Glória, uma delegada que surge no terceiro episódio da segunda temporada. Sem dar spoiler, a atriz relata a importância do papel.



“Quando eu li o roteiro para fazer o teste e vi que era uma delegada, uma delegada negra, vi o quanto isso era representativo. Da gente começar a ocupar os espaços de liderança na sociedade, de tirarem a gente desse lugar do estereótipo, com personagens em posições de servidão. A gente tem ainda muita coisa para desconstruir na televisão e é muito bom ver que tem novas lideranças prestando mais atenção nessas questões relativas à diversidade, relativas a representatividade", explica Ester. "Quando li a personagem eu fiquei apaixonada. É uma mulher muito forte, determinada. Ela chega com muita força dentro da série", revela.



Com muita expectativa para a estreia da nova temporada de “Bom Dia, Verônica”, Ester aproveitou para elogiar os colegas de elenco. "Fui muito bem recebida por toda equipe, por todo elenco. A Tainá e o Gianechinni são de uma generosidade em cena sem tamanho. São pessoas que fizeram eu me sentir muito contemplada de estar ali, muito dentro do jogo, porque atuar é um jogo. Foram pessoas que estavam muito abertas para fazer com que a série fosse o sucesso que é. Acho que não é à toa que é série é um sucesso tão grande. É um elenco de peso mesmo, é um elenco de pessoas muito qualificadas. E foi muito especial fazer parte desse trabalho", disse a atriz que acredita que essa produção será uma virada de chave em sua carreira.



Carreira



Mas Ester Dias nem sempre quis ser atriz, e revela que acabou encontrando a arte pelo caminho. "Eu queria muito ser jornalista, e é engraçado que hoje eu já fiz muitas personagens repórteres", relembra. "Aí eu procurei uma escola que tinha um curso técnico de Publicidade e Propaganda, que era o que tinha mais próximo de Comunicação Social. E lá eu dei de cara com um núcleo de artes, que tinha uma companhia de atores e bailarinos. Foi onde eu descobri o teatro e a dança. Depois fui aluna da Escola Nacional de Circo, e em seguida entrei para o 'Nós do Morro' ", disse.



“Faço teatro, faço séries, sou apresentadora, faço locução. A gente se divide em várias. Somos muitas aqui dentro. Isso é da mulher, é da nossa sociedade”, ressaltou.



Representatividade



Ester fez questão de pontuar as diferenças que o universo audiovisual vem passando no que compete o cuidado com a diversidade e a representatividade. Para ela, as plataformas de streaming, como a Netflix, têm papel fundamental nesse assunto.

"Eu vejo um futuro com boas expectativas porque eu acho que a gente está começando a entrar num momento de consciência muito grande, e eu acho que a questão dos streamings tem muito a ver com isso na nossa sociedade. Porque o streaming chega com um olhar muito mais carinhoso, com um olhar muito mais justo para a questão da diversidade", explica ela.



A atriz ressalta a importância de poder testemunhar essas pequenas mudanças. "A gente está podendo ocupar espaços que eram mais difíceis de serem ocupados antes. Hoje eu fico muito feliz de chegar num set e me reconhecer, me ver em volta, tanto nas pessoas que estão na direção quanto nas pessoas que estão no roteiro. Então a gente consegue ver mais pessoas negras em todos os âmbitos. É claro que a gente tem muito a melhorar, não estou falando que está tudo resolvido. Porém, você consegue perceber que há um cuidado maior, tanto com a questão de respeito quanto com a questão da diversidade. Está tendo um olhar maior e mais carinhoso para isso", afirmou.



Com um grande caminho para traçar ainda em sua carreira, a artista revela que seu maior objetivo é seguir sendo agente social por intermédio da arte. "Acho que a minha vontade maior é seguir nesse processo de poder ser uma atriz que possa está trazendo pautas, que possa está trazendo esse papel social mesmo. Eu acho que o artista tem esse papel social de trazer consciência para sociedade, de abordar assuntos através da arte e do entretenimento", refletiu Ester.

"Às vezes é muito mais fácil para uma pessoa entender certos assuntos vendo o que é tratado numa série do que de fato buscando alguma informação. A gente sabe o quanto a mídia é importante na cultura do nosso país, como ela influencia os jovens e o povo de um modo geral", esclarece a atriz que tem o sonho de um dia ir para o Festival de Cannes, um dos mais famosos e prestigiados eventos do cinema que acontece na França.