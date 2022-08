Manu Gavassi se apresenta em São Paulo - Ag. News

Publicado 08/08/2022 09:19

Rio - Manu Gavassi, de 29 anos, se apresentou em uma casa de shows de São Paulo, na noite deste domingo, com a turnê "Eu só queria ser normal". Na plateia, Manu recebeu familiares e seu namorado, Jullio Reis. Quem também prestigiou o show e apareceu de surpresa foi a cantora Luisa Sonza, que postou nos Stories alguns vídeos da apresentação.

Manu Gavassi se emocionou bastante em algumas partes do show e também no final. "Hoje foi o melhor dia da minha vida e assim que eu me recompor eu volto aqui para falar com vocês e dividir um pouco dessa noite surreal. Obrigada, São Paulo", escreveu nas redes sociais após a apresentação.