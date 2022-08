Fernanda Paes Leme - Reprodução do Instagram

Publicado 07/08/2022 18:25 | Atualizado 07/08/2022 18:31

Uma verdadeira camaleoa! Fernanda Paes Leme surpreendeu fãs e seguidores ao mostrar uma verdadeira transformação em seu visual. Em vídeo postado no Instagram, a atriz apareceu totalmente ruiva. Ela, que é originalmente morena, explicou que a mudança aconteceu por conta de novo trabalho. Vem aí!



"Um belo dia resolvi mudar... Ou melhor, resolveram escrever uma personagem maraaaaa e aí eu mudei", disse a estrela, de 39 anos, fazendo mistério sobre o trabalho. Nos comentários, diversos amigos famosos e fãs aprovaram a mudança: "Amei", disparou Monique Alfradique. "Uauuu", escreveu Carol Castro, enquanto Carol Dieckmann deixou emojis de foguinho. "Arrasou", postou Deborah Secco. "Meu Deus!!!!! Vc fez o meu sonhooooo!!! Ruiva!!!!! Agora vou me realizar em você kkkkkkkkkkkk", publicou Gio Ewbank.



Enquanto se prepara para um novo desafio profissional, Fernanda Paes Leme também pensa no seu casamento. Em meados de maio ela anunciou que está está noiva de Victor Sampaio. Os dois assumiram o namoro publicamente no início de 2021.



Além disso, Fernanda ainda está brilhando no comando do posdcast "Quem Pode, Pod", ao lado da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. O novo projeto da dupla é dedicado ao YouTube, com diferentes convidados a cada semana. O anúncio foi feito através de uma publicação no Instagram e as duas também fizeram uma live para contar mais novidades.

"Amores da Gioh e amores da Fepa! Agora é oficial, temos um videocast pra chamar de nosso! Até porque, no nosso, ‘QUEM PODE, POD’! Estávamos muito ansiosas pra poder compartilhar esse projeto com vocês! Toda semana um convidado icônico, com histórias diferentes. Vamos rir, nos emocionar, e muito mais".