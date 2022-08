Camila Coelho - reprodução do Instagram

Publicado 07/08/2022 16:46

Nasceu! Camila Coelho anunciou, neste domingo (7), a chegada de seu primeiro filho, que ganhou o nome de Kai Coelho. A influenciadora compartilhou alguns registros do bebê e contou que está "aliviada" após quase 24 horas em trabalho de parto. Ela ainda recebeu os parabéns de vários amigos famosos. A criança e fruto de seu casamento com Icaro Brenner. No registo, a família aparece feliz e reunida.



A influenciadora contou que Kai nasceu na última sexta-feira (5). "Nosso anjinho chegou! Kai Coelho – nasceu 5/8/22 as 8:52 da noite", escreveu ela. "Minhas lágrimas de felicidade e alívio ao escutar o primeiro chorinho dele e confirmar que ele veio saudável depois de quase 24 horas em trabalho de parto. Grata a Deus por ele estar aqui conosco, fortinho e saudável", destacou.

Amigas de Camila parabenizaram a família nos comentários. "Que benção! Que amor!!! Viva!!!", escreveu Sabrina Sato. "Babe Coelho", disse Pabllo Vittar. "Deus abençoe muitoooo", ressaltou Rafa Kalimann. "Ain, meu Deus! Muita saúde sempre, que Deus continue abençoando infinitamente a família de vocês!", afirmou Flavia Pavanelli. "Parabéns, Camilaaaaaaa", comemorou Claudia Raia.





Vale destacar que Camila anunciou a gravidez em uma série especial no seu canal oficial do YouTube, em abril, já com a barriguinha da gestação. "Novo capítulo. Mãe & Pai. 16 anos juntos e sonhamos com este momento há tantos anos. Nosso bebê está a caminho e estamos explodindo de felicidade", disse ela.



"Me sentindo tão grata, abençoada e muito animada em viver o capítulo mais feliz da minha vida com você, Icaro Brenner. Parece que estou sonhando. Obrigada meu Deus!", disse Camila.