Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprousção do Instagram

Publicado 07/08/2022 17:30

Ah, o amor... O domingo foi de puro chamego para Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. É que o casal aproveitou o dia de folga para ficar juntinho em casa, no Rio de Janeiro. No Instagram, a atriz postou cliques em que o casal aparece numa sintonia de milhões ao posarem para as lentes.

Na legenda, a artista, que está no ar como a dublê Pat, da novela "Cara e Coragem", da Globo, brincou: "Domingo é dia de...", disse ela, deixando para a imaginação dos fãs fluírem por entre os comentários. Apaixonado, Diogo Nogueira se declarou para a estrela: "Minha rainha", escreveu ele na postagem.

Ela, que acaba de completar 40 anos, oficializou o relacionamento há pouco mais de um ano com o cantor e, constantemente, os dois trocam declarações e carinhos nas redes sociais.