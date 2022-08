Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Larissa ManoelaReprodução do Instagram

Publicado 07/08/2022 19:30

É o amor! A atriz Larissa Manoela está curtindo férias pela Europa com a família e encantou a web ao postar um vídeo no Instagram em que aparece curtindo dias de sol em Capri, na Itália. Além de surgir belíssima nos registros, a intérprete da jovem Isadora da novela "Além da Ilusão", da Globo, ganhou uma verdadeira declaração do namorado, o ator André Luiz Frambach.

fotogaleria

"O meu paraíso conhecendo um paraíso", escreveu o artista, que está no ar na novela "Cara e Coragem", da mesma emissora, nos comentários. A atriz está viajando com os pais, Silvana e Gilberto, e também postou vários cliques e vídeos dos dias de turistas nos Stories, mostrando todos os detalhes de seu passeio.



Outros famosos também elogiaram Larissa na publicação. "Amo esse lugar e amo você", disse Maísa, amiga da estrela de 21 anos. "Linda", publicou a influenciadora Maitê Faitarone.

Com o fim das gravações da novela "Além da Ilusão", da Globo, Larissa Manoela tirou dias de descanso e seguiu viagem para a Europa com a família. E tudo indica que o Velho Continente encantou a atriz. Tanto que, neste sábado (6), ela compartilhou diversos momentos dos passeios pela Itália em suas redes sociais.

Posando em diferentes cenários, a atriz se derreteu por Roma: "Fonte, palácio, museu, igreja, o Vaticano…é, Itália, você me conquistou", decretou ela. Aos 21 anos, a atriz está na companhia dos pais, Silvana e Gilberto, e também postou vários cliques e vídeos dos dias de turistas nos Stories.