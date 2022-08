Dani Calabresa e Fábio Porchat fazem par romântico em 'O Palestrante' - Divulgação/Ique Esteves

Dani Calabresa e Fábio Porchat fazem par romântico em 'O Palestrante'Divulgação/Ique Esteves

Publicado 08/08/2022 07:00

Rio - Amigos de longa data, Fábio Porchat e Dani Calabresa comemoram o primeiro trabalho juntos na telona. Na última quinta-feira, a comédia 'O Palestrante' estreou nos cinemas brasileiros trazendo os humoristas como par romântico de uma história inusitada. Agora, o público tem a chance de ver o que acontece quando dois grandes nomes do humor nacional se reúnem em cena, acompanhados por artistas como Antonio Tabet, Letícia Lima, Miá Mello, Paulo Vieira e Rodrigo Pandolfo.

fotogaleria

Com direção de Marcelo Antunez, o filme acompanha Guilherme, um homem que perde o emprego e a namorada no mesmo dia. No meio de tantas infelicidades, o rapaz assume a identidade de um coach motivacional chamado para palestrar para funcionários insatisfeitos de uma empresa. É quando ele conhece Denise, a empresária que assumiu a presidência da companhia após o falecimento do pai e enfrenta uma forte rejeição dos subordinados.

Em entrevista ao DIA, a dupla de humoristas abre o jogo sobre a experiência de contracenar como casal na frente das câmeras. "Sempre que a gente contracena com alguém que a gente tem muita intimidade, que a gente admira muito, é uma beleza, é uma facilidade. O maior desafio era fazer o povo acreditar que nós éramos um casal, que a gente poderia ser fofo juntos. E eu acho que isso aconteceu porque o povo não tem dúvida de que a gente teria química, mas saber se a gente é um casal romântico, essa era a grande a grande empreitada", declara Porchat.

"A amizade faz com que tudo seja mais leve em todos os os graus, bastidores, preparação... Filmar é muito intenso, a gente fica cinco semanas juntos. Então, ter uma pessoa que deixa o set leve, é uma maravilha", completa o ator, ao falar sobre a dinâmica com Calabresa na hora de rodar as cenas de Guilherme e Denise.



Por outro lado, Dani cita os desafios que a dupla enfrentou por causa da boa relação que existe entre eles. "Foi muito divertido e difícil também, porque nós falamos besteira um para o outro o tempo todo, então, a gente ficava tendo ataque de riso. Os personagens tem outra temperatura, eles são diferentes. Então, a gente tinha que acionar esse lado fofo, sensível e apaixonado", relembra. "É muito legal assistir no cinema e ter a sensação de que deu certo. Acho que a gente tem tanto carinho um pelo outro na vida que isso transparece na interpretação de um par romântico", acrescenta a atriz.

Segundo a humorista, a dupla já sonhava em trabalhar junto há bastante tempo, e a oportunidade surgiu em 2017, quando Fábio escreveu o roteiro de 'O Palestrante' com Cláudia Jouvin. O convite para a amiga foi feito e, em janeiro de 2018, o filme foi gravado em Itaipava, na região serrana do Rio. A proposta era lançar a comédia romântica nos cinemas no ano seguinte, mas a estreia acabou sendo adiada para 2020 e, depois, mais uma vez com a chegada da pandemia do coronavírus.

Agora que a produção está disponível para os fãs assistirem nas telonas, Porchat e Calabresa brincam sobre as identidades que gostariam de "roubar" se tivessem a mesma chance que Guilherme tem no filme. "Eu tenho vontade (de me passar por outra pessoa), mas pra saber os segredos, pra ter umas respostas. Por exemplo, me passar por um alto escalão do exército americano e saber se existem alienígenas entre nós", diz o comediante.

"Acho que essa é uma parte emocionante de ser atriz. Porque a gente pode, de repente, ter o cabelo castanho a vida toda, aí você aceita fazer um papel que vai ser uma personagem ruiva e, às vezes, com uma personalidade completamente diferente. Mas, se eu pudesse escolher alguém pra assumir a identidade por um dia, acho que seria da Katy Perry. Eu sou muito fã das músicas dela, amo os figurinos. Amor, eu ia sair correndo, ia roubar os figurinos e não ia devolver", admite Dani.

E com uma história tão divertida, o roteirista e protagonista de 'O Palestrante' tem as melhores expectativas para a reação do público. "É risada garantida, as pessoas saem do cinema leves e com um sorriso no rosto. Todos esquecendo dos problemas da vida e se deixando levar por uma comédia romântica. As pessoas vão assistir, vão gostar, o filme vai abraçar o coração delas e elas vão indicar pra todo mundo", torce Porchat.