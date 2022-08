Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Indtagram

Ludmilla e Brunna GonçalvesReprodução do Indtagram

Publicado 07/08/2022 21:32

Ludmilla aproveitou sua viagem à Manaus, onde irá apresentar seu super show no Garota VIP 2022, que rola neste domingo (7), na capital do Amazonas, para curtir as paisagens da cidade e um bom passeio de barco com amigos e a esposa, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, antes do evento.

fotogaleria



Juntinhas, o casal passou o dia navegando pelas águas doces dos rios do Amazonas, cercadas pela floresta. Ludmilla e Brunna chegaram a deixar a embarcação e se aventurar de jet-ski em busca das belas paisagens do local. A cantora publicou uma foto junto à esposa no veículo aquático, onde escreveu, acrescentando emojis de coração: "É ela". Já a dançarina e ex-BBB compartilhou um clique de momento carinhoso no barco, em que o casal se beijava.