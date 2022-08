Cirque du Soleil retorna ao Brasil com apresentações de 'Bazzar' em São Paulo e no Rio de Janeiro - Divulgação/Bruno Basila

Cirque du Soleil retorna ao Brasil com apresentações de 'Bazzar' em São Paulo e no Rio de JaneiroDivulgação/Bruno Basila

Publicado 17/08/2022 16:24 | Atualizado 17/08/2022 16:28

Rio - O Cirque du Soleil está de volta ao Brasil três anos depois da última apresentação do grupo no país. Com o show "Bazzar", a companhia chega ao Rio em dezembro para uma curta temporada após a estreia, que acontece no dia 8 de setembro, em São Paulo.

fotogaleria

Inédito no Brasil, "Bazzar" estreou em 2018 e segue a história de um grupo de artistas que são liderados pelo Maestro no processo criativo de algo inovador e único. Ao longo de duas horas, o público acompanha uma história cheia de reviravoltas e momentos emocionantes, além dos números de tirar o fôlego com patinadores, trapezistas e toda a trupe.

Nesta terça-feira, a companhia canadense revelou três números do espetáculo em apresentação para a imprensa no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste paulista. Durante o evento, a diretora de operações da IMM, empresa que organiza a passagem do Cirque pelo Brasil, conversou com o DIA e comentou a temporada carioca, que acontece de 8 a 31 de dezembro, no estacionamento do Riocentro, Zona Oeste.

"Historicamente, as temporadas do Rio são menores que as de São Paulo. Esse ano (será) um pouquinho menor em função do resto do cronograma da turnê pela América do Sul", explicou Stephanie Mayorkis. "Infelizmente, a gente tinha que terminar até o dia 31 pra conseguir chegar no próximo país. É bom que vai ficar um gostinho de 'quero mais' para a próxima (risos)", brincou a produtora.

E o espetáculo tem ingressos disponíveis para as 32 apresentações que acontecem no Rio, com a abertura da pré-venda exclusiva para clientes do banco Bradesco nesta quarta-feira. As vendas para o público geral começam no dia 8 de setembro, um dia depois da data selecionada para membros do Cirque Club. Os preços variam de R$ 61,50 (meia-entrada) a R$ 690. Os convites podem ser adquiridos no site Eventim , com taxa de serviço, ou na bilheteria oficial do evento, no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca.

*O repórter viajou a São Paulo a convite da produção.