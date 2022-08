Wesley Safadão promove nova edição do 'Garota Vip' no Rio, com Anitta, Belo e Pedro Sampaio - Reprodução/Instagram

Publicado 17/08/2022 17:31 | Atualizado 17/08/2022 17:33

Rio - O festival "Garota Vip" está de volta ao Rio de Janeiro em sua primeira edição na capital fluminense após dois anos. Neste sábado, dia 20, Wesley Safadão convida Anitta, Pedro Sampaio, Belo e Zé Felipe para a festa que acontece no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A edição carioca deste ano segue a tradição de promover uma ação solidária com o público que marcar presença na celebração. A organização do "Garota Vip" estará arrecadando agasalhos e alimentos não perecíveis na entrada do evento para a associação "RIOinclui". O objetivo é prestar atendimento à pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade do Rio de Janeiro, logo após o término do evento.

Com a abertura dos portões marcada para 18h, a festa não tem hora para acabar e será marcada por hits como "Envolver", de Anitta, "Bandido", parceria de Zé Felipe com MC Mari, e "Macetando", lançamento mais recente do anfitrião. Os ingressos para o show estão à venda nos sites Ingresse, Bilhete Certo e Ingresso Certo, com valores a partir de R$ 300.

SERVIÇO - Garota Vip no Parque Olímpico

Data: Sábado, 20 de agosto de 2022 - a partir das 18h.

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingressos disponíveis nos sites Ingresso Certo, Bilhete Certo e Ingresse; valores entre R$ 300 e R$ 1 mil.



Classificação: 18 anos.