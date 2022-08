Wesley Safadão - Divulgação

Rio - Wesley Safadão chega com tudo ao Rio de Janeiro para mais uma edição do 'Garota Vip', que acontece neste sábado, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a partir das 18h. O cantor receberá convidados pra lá de especiais no evento, que terá duração de mais de dez horas, como Anitta, Pedro Sampaio, Belo e Zé Felipe. Para aguentar o pique, o artista de 33 anos precisará tomar alguns cuidados devido ao procedimento de retirada de hérnia de disco, em julho.

"Vou ter que redobrar o cuidado, com certeza. Manter meu fisioterapeuta por perto, mas aos poucos já estou conseguindo retomar os movimentos como pular e dançar. Ainda não do jeito que eu gostaria, mas em breve estarei 100% dando cambalhota no palco", diverte-se Safadão, que faz um pedido especial ao público. "Os óculos escuros são indispensáveis, quero ver a galera amanhecendo comigo lá. Vai ser lindo demais", acredita ele. O cantor ainda lembra que a organização do 'Garota Vip' arrecadará agasalhos e alimentos não perecíveis na entrada do evento para a associação "RIOinclui".

A empolgação de Wesley para essa apresentação no Rio tem explicação. A volta do evento para a cidade após dois anos, devido a pandemia do novo coronavírus, e sua boa recuperação depois da cirurgia na coluna. "Jamais imaginei que fosse se tornar algo grave, como foi. Pensei que seria uma dor, como outras que eu já tive por causa da hérnia, mas não que fosse me parar. Graças a Deus passou e dia 20 vou poder curtir muito no Garota VIP com vocês", vibrou.

O cantor, então, deu mais detalhes sobre sua recuperação. "Está ótima, graças a Deus. O acompanhamento faço sempre, estou me cuidando direitinho pra estar 100% logo. Ainda não posso pular muito, tenho arriscado me mexer um pouco mais, mas sempre com cuidado", destaca.

Depois do susto, o artista admite que tem se cuidado ainda mais. "Com certeza, tenho dado mais valor a cada movimento que eu faço". A relação com a família e a vida também foi modificada. "Na pandemia já tinha mudado essa visão, nós sempre fomos muito próximos, cheios de amor, aí veio a pandemia que nos uniu ainda mais e agora a doença, que aproximou ainda mais eu e Thyane (Dantas, sua esposa), que a todo momento esteve do meu lado, com todos os cuidados, de olho nos horários dos remédios, curativos e ficou no hospital comigo", afirmou o papai de Yudhy, Ysis e Dom.

Serviço:

Garota Vip no Parque Olímpico

Data: Sábado, 20 de agosto de 2022 - a partir das 18h

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingressos disponíveis nos sites Ingresso Certo, Bilhete Certo e Ingresse; valores entre R$ 300 e R$ 1 mil

Além do Garota Vip há outros eventos espalhados pela cidade. Alguns são gratuitos. Confira!

Sábado

Espetáculo Musical “A Menina do Meio do Mundo - Elza Soares para Crianças”

Sábado, às 16h.

Local: Areninha Carioca Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: Grátis

Silva e Teresa Cristina -Tim Music Festival

Sábado, a partir das 17h

Local: Praça Mauá

Endereço: Praça Mauá, s/n - Centro

Ingresso: Grátis

Espetáculo musical “Sua Bênção Madrinha”

Sábado, às 18h

Local: Arena Carioca Jovelina Pérola Negra

Praça Ênio, s/n - Pavuna

Ingresso: Grátis



Diversão no Parque - Fernanda Abreu

Sábado, às 19h

Local: Parque Garota de Ipanema

Endereço: Av. Francisco Bhering, 2-224 - Arpoador

Ingresso: Grátis

Show de Nay Duarte

Sábado, às 19h

Local: Praça de Alimentação do West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis



Domingo

Festival Polifonia

Atrações: Fresno, Supercombo, Menores Atos, Zimbra, The Mönic, Meu Funeral e o Bloco Emo.

Domingo, às 15h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85

Ingresso: a partir de R$40

Preta Gil e Fran - Tim Music Festival

Domingo, a partir das 17h

Local: Praça Mauá

Endereço: Praça Mauá, s/n - Centro

Ingresso: Grátis



Diversão no Parque- Arlindinho

Domingo, às 19h

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis



Show de Stand-Up “Criado por Vó”

Domingo, às 19h.

Local: Lona Cultural Carlos Zéfiro

Endereço: Estr. Mal. Alencastro, s/n - Anchieta

Ingresso: R$ 20